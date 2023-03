Jey Mammon: Roberto Piazza habló de una "calentura momentánea" y luego se arrepintió tras generar polémica

En las últimas horas, Roberto Piazza lanzó una muy polémica frase al referirse a la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso sexual. El diseñador de moda habló de una "calentura momentánea" y generó un fuerte repudio en redes sociales, entre ellos, del propio Benvenuto. Tras lo sucedido, Piazza se disculpó con el joven públicamente.

Roberto Piazza había sido invitado a Estamos a Tiempo Extra, el programa conducido por Ramos en canal América, para hablar de la acusación contra Jey Mammon por presunto abuso sexual a Lucas Benvenuto en hechos que habrían ocurrido hace más de 10 años cuando este tenía 14.

En este marco, Piazza fue consultado por declaraciones recientes en la que haciendo referencia al caso de Jey y Benvenuto dijo que había “dos vidas destruidas”. “¿Hay equivalencia entre las dos situaciones?”, se le preguntó. A lo que el modisto respondió que “no, en el caso de que Jey sea un psicópata”, pero “si en el caso que lo de Jey haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas”, reafirmó.

En ese instante intervino Diego Ramos y cuestionó: “¿Una calentura momentánea el haberse acostado con un chico menor?”. “Sí”, enfatizó Piazza. “Es fuerte, dicho así es como muy fuerte”, manifestó el actor sorprendido por lo que escuchó.

“Pero se está hablando de un delito, no es una ‘calentura momentánea’. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un alguien acostándose con un par, con un adulto. Acostase con un niño de 11, 12 o 13 años no es una ‘calentura momentánea’, es un delito, es una aberración, es cualquier cosa menos una calentura”, sentenció el conductor.

Sus palabras generaron un fuerte repudio en redes sociales. Es por eso que, 24 horas después de sus dichos, el diseñador de alta costura se mostró arrepentido y le dedico unas palabras al joven denunciante.

“Dije cosas que no correspondían, me pongo a tu entera disposición como persona para que seamos inclusive amigos”, dijo.

En ese mismo marco, sumó: “Quiero pedirte millones de disculpas, los dos estamos solos ante una sociedad y un estado ausente, y ante mucha gente que critica y habla sin pensar”.

¿Qué dijo Lucas Benvenuto sobre las palabras de Roberto Piazza?

A través de un video subido a TikTok, Lucas Benvenuto había hablado sobre las polémicas y repudiables palabras de Roberto Piazza. Allí el joven hizo énfasis en el rol del diseñador como referente de las víctimas de abuso sexual y de la ley que contempla estos casos y lleva su nombre.

“Hay una ley que lleva su nombre, una ley que fue muy importante aunque a mí no me ayudó en nada. Pero... bueno fue un paso (adelante) para la sociedad cuando esta ley salió”, valoró al comienzo del video.

En ese sentido, señaló que el diseñador carece de empatía. “Él fue un niño abusado, en una historia muy complicada en la que no presentó pruebas de sangre, de semen o fotos como me lo está exigiendo a mí en los medios, ya que se sabe que es amigo de la otra persona”, manifestó.

Además, lamentó el rol que ocupa Piazza en la sociedad. “Es una vergüenza. Reemplazó la palabra delito por cagada. Dijo que su amigo se había mandado una ‘cagada’. La forma y los adjetivos son tremendos y es tremendo que este señor este al frente de una ley cuando este señor no tiene las capacidades ni siquiera para comprender a casos como el mío”, concluyó.