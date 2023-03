Video: quisieron robar una camioneta y terminaron desnudos, linchados y detenidos

Cuatro jóvenes fueron detenidos acusados de robo de vehículos en Esteban Echeverría. Pero la detención estuvo a cargo de los propios vecinos, quienes vieron cómo se estaban por robar una camioneta, tras bajar a la fuerza a sus ocupantes, y los encararon. El grupo de testigos logró sacarlos del vehículo y a tres de ellos los hizo desnudarse, los golpearon y se los entregaron a los policías. Todo, la secuencia del robo y la golpiza, fue filmado.

Todo comenzó cuando los cuatro delincuentes intentaron robar una Hilux negra, según se observa en las cámaras de seguridad de la zona. Los ladrones bajaron al conductor y a su acompañante a la fuerza, ya que se resistieron a dejarles su vehículo. Eso generó que varios testigos que vieron la escena se acercaran al lugar y ayudaran a las víctimas.

Abrieron las puertas de la camioneta y pudieron saca a los delincuentes a los golpes. Uno de los ladrones pudo escapar corriendo, pero los otros tres quedaron detenidos en manos de los vecinos.

Una vez reducidos, los ladrones fueron obligados a sacarse la ropa y a pedir perdón para que no los sigan golpeando mientras esperan la llegada de la Policía que, según testigos, tardó “media hora” en presentarse.

"Me estás matando, pará", suplicó uno de los delincuentes mientras los vecinos le pegaban trompadas y patadas y le sacaban la ropa para dejarlo desnudo. "Hicimos lo que ustedes no hacen. La próxima no se van vivos", les advirtieron a los ladrones.

La brutal golpiza a los delincuentes quedó registrada en un video grabado por uno de los vecinos con su teléfono celular. "Hay que laburar", les gritaron a los asaltantes.