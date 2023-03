Video: Marcos habló del peor momento de su vida y blanqueó la verdad sobre su novia

Después de la esperada final de "Gran Hermano 2022" una imagen se hizo viral. El gran ganador del reality, Marcos Ginocchio, corrió a abrazarse con su familia en la tribuna del estudio colmada de gente, y entre su madre, su padre y sus hermanos había otra presencia que se robó la atención a medida que pasaban los minutos. Era una joven salteña, Julieta Illescas, que se suponía que era la exnovia de Marcos, pero que al estar allí en medio de los festejos, generó la duda sobre si estaban separados al entrar al programa o fue una estrategia para cuidarla.

Este martes, en la gala en la que recibieron a los tres finalistas para el debate con los especialistas del reality, después de charlas con Julieta y con Nacho, fue el turno de responder las preguntas de Marcos, y todos querían saber qué iba a decir sobre Julieta. Aunque Laura Ubfal encaró el tema, Roberto Funes Ugarte recibió la orden de la producción de dejar la respuesta para la parte final del programa, en la que iba a haber una sorpresa para el gran ganador.

“Estoy súper feliz, contento de conocer a todos, de ver de nuevo a los chicos, el apoyo de ayer que nunca me hubiese imaginado algo así ni en sueños”, dijo sobre su triunfo con el 70% de los votos de la gente. Y contó que nunca se sintió favorito, algo que sí se veía desde afuera. “Nunca sentí que era fuerte, sentía que no molestaba pero tampoco tenía apoyo. Al principio me lo tomaba como una diversión, éramos muchos, entré como una experiencia y no a ganar. A lo último empecé a disfrutar la competencia. Pensaba que adentro de la casa, era como cuando una persona no te cae mal pero tampoco te cae bien, yo pensaba que estaba ahí porque no caía mal. No sé qué vio la gente porque no tuve tiempo para verlo aún, siento que vieron otra forma de ver el juego”, comentó sobre el respaldo de la gente.

Luego, cuando le consultaron por la imagen que se vio de afuera sobre algún dolor que tenía y que le costaba contar, Marcos recordó que “hubo una etapa en mi vida en la que no estaba bien, me sentía en un pozo del que no podía salir, tenía 14 años, fue un poquito antes de la separación de mis padres. Sentía que no podía salir con nada, que cada vez que estaba llegando al final del túnel, caía de vuelta. El deporte me ayudó mucho y me aferré a Dios y lo superé, sin él no hubiese podido salir".

"Todo esto es gracias a la gente y siento tanto amor que me llegó que necesito devolverle algo, no sé si pondré un comedor, pero con la plata que gané voy hacer lo que pueda para ayudar a los chiquitos de la calle", adelantó sobre el futuro de los casi 20 millones de premio que se llevará por ganar el reality.

Después de desmentir que hubiese pasado algo con Julieta Poggio de haber estado solteros, pese a los videos que mostraron en el programa y al famoso "sos hermoso" que la finalista aclaró una vez más ante la incómoda mirada de su novio desde la tribuna, para el final dejaron la esperada sorpresa. Marisa Brel, quien el lunes a la madrugada contó que Marcos estaba de novio y mostró a su pareja, presente en la gran final, le preguntó lo que todos querían saber.

"Cuando yo entré a la casa no estábamos de novios, adentro con mi hermana hablamos y le decía que la extrañaba mucho y la necesitaba mucho. Le dije que la quería ver cuando salga y mi hermana (Valentina) le contó y por eso vino, pero todavía no tuvimos tiempo para hablar, tenemos que ver", dijo estirando el suspenso, aunque abriendo la puerta para confirmar que seguirá junto a la joven salteña con la que sale desde hace más de tres años.