Se agrava el conflicto por blanqueo en Ostramar: denunciaron penalmente a los trabajadores

Hace 30 días que en la puerta de la sede central de la pesquera Ostramar, de Guanahani 3100, hay un acampe de un grupo de trabajadores, que exigen su correcta registración laboral tras una serie de 27 despidos realizados en los últimos meses. A pesar del apoyo que tuvieron por parte de las tres centrales obreras -la CGT y las dos CTA - días atrás fueron denunciados penalmente por la empresa.

“Nos hicieron una causa penal en la fiscalía a cargo de Juan Pablo Lódola, que está en La Rioja 2327. Nos presentamos dos veces: nos acusan de turbación a la propiedad. Nosotros no estamos haciendo nada de eso, solo queremos que se cumpla la ley. Lamentablemente la causa está en marcha: ayer la policía vino a sacar fotos y dijeron que estábamos obstruyendo el lugar. La planta no está trabajando, porque no tiene a nadie haciéndolo. Apenas algunos empleados administrativos y de mantenimiento realizan algunas tareas. No le prohibimos el paso a nadie, porque ellos son laburantes igual que nosotros y buena gente”, expresó Danial Alaniz, uno de los referentes de la protesta.

Desde hace 30 días que los extrabajadores realizan un acampe pidiendo el blanqueo. Foto:0223.

En diálogo con 0223, Alaniz insistió con la necesidad que tienen los trabajadores por su blanqueo, “por el convenio 161/75 y en el marco de la ley de contrato de trabajo”, que va en dirección opuesta a la posición de la pesquera, que según sus palabras, quieren “terciarizararnos en una pseudo cooperativa”.

“Nos quieren llevar a una pesquera que está sobre la calle Vértiz, que en la última inspección del Ministerio de Trabajo tenían 9 personas en blanco y 16 en negro. A esa pocilga nos querían llevar y volver a terciarizar y nosotros les dijimos que no. Queremos insistir en que la firma Ostramar, propiedad de Marcela Caputo, son los dueños del Repunte. Es para que la gente lo tenga en la memoria”, recordó, en alusión al barco que se hundió frente a la costa de Rawson, según denunciaron familiares de las víctimas, por graves fallas de mantenimiento.

Y agregó: “Ellos dicen que la salida tiene que ser económica y nosotros decimos que debe ser a través del blanqueo. Ellos quieren ahorrarse las cargas sociales”, completó.