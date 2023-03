Videos: Jey Mammón confesó que no recuerda si Lucas tenía 16, 17 ó 18 años cuando empezó su relación

Jey Mammón rompió el silencio en un mano a mano con Jorge Rial que fue grabado el jueves por la noche y puesto al aire hoy en varias partes, en el que el ahora exconductor de "La Peña de Morfi" dejó frases muy polémicas en su defensa mediática, y dijo que no recordaba la edad que tenía Lucas Benvenuto cuando empezaron su relación, aunque dijo que ese debate no le parecía el adecuado, habló de lo que era la sociedad hace 14 años y lo que sufría por ser gay.

La nota que se emitió este viernes por la tarde en “Argenzuela”, por C5N, fue extensa (duró en total casi una hora y media y por eso el programa se estiró una hora, con excelente rating), con momentos de enfrentamientos y pases de factura con Rial, ya que fue el conductor el que confirmó la denuncia en la justicia que le había hecho en 2020 Lucas, lo que sumergió al artista en su peor momento, acusado y sin apoyo de la farándula.

"Lucas es la víctima, eso no cambió", advirtió Rial antes de presentar la primera parte de la entrevista, en medio de las críticas por darle espacio a un denunciado por un delito aberrante, algo que incluso abrió una grieta en el propio canal. "Jey habla de la edad que tenía Lucas, y a mí me dejó más dudas que certezas. Lucas dice que tenía 14 años, Jey habla de 16, pero nunca llegamos a hablar de 18", adelantó, dejando en claro su postura crítica sobre la "historia de amor" con un menor sobre la que iba a hablar Jey Mammón, quien aclaró que eligió a Rial para darle la nota porque no era su amigo y le iba a poder preguntar todo, y luego lo elogió y hasta le dijo que algún día podían llegar a ser amigos.

"El clonazepam lo tengo encima, hay mucho análisis de mis gestos, si lloro o no lloro. Lo que me meto en el cuerpo hace que lo esté transitando mejor. Estoy empastillado, hace una semana que estoy encerrado, estoy en shock, paralizado, tomo clonazepam todo el tiempo. Yo sé que ara la gente esto no es lo más importante, pero lo quería aclarar", dijo en el inicio de la entrevista Jey Mammón.

"La causa no existe judicialmente, no hay un tema con eso, con el comunicado busqué expresarme, me hago cargo porque es mío pero no soy yo el que habla, son términos técnicos, palabras de abogados. Hay una necesidad de salir a decir algo, pero yo estoy abatido desde el primer día. Desde el momento cero no pude hablar así como ahora con vos, me está costando un huevo pero es lo que necesito hacer, necesito gritar a los cuatro vientos la verdad, no mi verdad, porque es la verdad", siguió, en línea con o que dijo en el video que subió a su Instagram.

Al hablar de su relación con Lucas Benvenuto, dijo que "fue para mí un vínculo amoroso hermoso, digo vínculo porque una cosa es una relación y otra un vínculo, fue un vínculo fuerte, muy lindo, implicó que hasta le componga una canción, fue una de las pocas canciones de amor que yo compuse en mi vida. Hoy, representa otra cosa Lucas". Cuando Rial lo consultó por la edad en la que empezó todo, Mammón dijo: "ese es el gran punto, para mi fue necesario arrancar la charla desde otro lado y pido disculpas porque debió empezar por acá, la gente está esperando esto. La denuncia que él hace dice que me conoce cuando tenía 14 años, que a los 14 años un hombre lo entrega a mí y yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa, él en la cama está vestido y a la mañana siguiente está desnudo, rasguñado. Yo no puedo eludir esto, niego rotundamente esta atrocidad. Yo a Lucas lo conocí cuando tenía 16 años, él dice que tenía 14 y en ese contexto. Lo digo porque dicen que lo vuelvo a ver con 14 años otras dos veces. En esa fiesta, que fue en el 2009, Lucas tenía 16 años, tenemos manera de comprobarlo, hay videos, un link en Youtube de esta fiesta, y un chico que con su hermana y otra persona fue con Lucas a esta fiesta", escribió, sin aclarar todavía la edad que tenía al momento de iniciar ese vínculo del que habló.

"Yo en el 2009 lo conozco a Lucas, el Jey de hace una semana no era el Jey de hace 14 años, hacía streaming, hacía radio, presento a Estelita, vino esta pareja con Lucas, chicos de 22-23 años, él dice que un señor me lo entregó, es una atrocidad, él va a esta fiesta y yo así como los vi intercambié algunas palabras con ellos, en esa fiesta estaba Natacha Jaitt, a la cual le agradecí de por vida, ella y Jorge Ibáñez me daban una mano en estos espacios under donde uno hacía lo que podía", comentó.

Rial le cuestionó que un chico de 16 años entre a una fiesta de ese tipo, y Jey se defendió diciendo que "hace 14 años, en una fiesta donde hay música, puede entrar con un documento adulterado también, era normal. Ese chico que entró con él me mandó un mensaje hace dos días, y me puso: no puedo creer lo que te está haciendo Lucas". Después de acusarlo de mentir, dijo que sostenía que Lucas "es un chico que es una víctima de una historia que yo ahora estoy dilucidando, tremenda", pero seguía esquivando la respuesta que él mismo había dicho que la gente esperaba: la edad que tenía el chico al momento de tener relaciones.

Rial varias veces, antes de dar paso a una nueva parte de la nota, insistió en cómo Jey gambeteaba el tema de la edad todo el tiempo, y presentó la parte en la que habla del vínculo que tuvo con Lucas durante varios años. "Es un chico al que la vida, la sociedad, lo rompió todo. La gente que le hizo daño, la justicia que le dio vuelta la espalda, está incluido mi caso pero sobre un hecho que no sucedió. Yo no soy parte de eso que lo hizo pedazos, no quiero decir que miente, me cuesta decir que es mentiroso, lo escuché decir que se le confundían los hectnhos, algunos días, las personas. Yo el vínculo que tuve, que duró hasta sus 25-26 años, lo tengo todo guardado en este teléfono. Cuando estuve en el Bailando yo estaba de novio, y Lucas me preguntaba si no le iba a responder más sus mensajes. Me dijo que si no le contestaba, en 2019, en un mensaje de audio que lo tengo acá y que no voy a mostrar porque lo respeto, un año antes de la denuncia, me dijo: yo no soy de esas personas que van a decir en la televisión estuve con Jey Mammón. No me dice violaste, abusaste. Me dice, quedate tranquilo, sé que sos nervioso, cagón, ansioso, te conozco bien, no tengas miedo, no lo voy a hacer, no voy a ir a la televisión. Acto seguido me bloquea, no le pude contestar", contó, haciendo alusión a una supuesta amenaza de Lucas: "lo escuché y me fui a vomitar, tuve miedo".

Cuando Rial volvió a insistirle con la edad que tenía Lucas cuando empezaron a salir, Jey por fin dijo: "A los 17, a los 18, no lo sé, fue hace 14 años, no lo recuerdo. Hace 14 años ser puto era vivir en la marginalidad total, con esto no me estoy justificando en absoluto. Hay una tendencia a decir que si sos gay, sos degenerado. Lo dicen hace un montón. Si fue a los 17, a los 16, a los 18, acá el eje es que hay una denuncia de que yo lo violé a los 14 años. Si alguien necesita ver el número 18, discutamos en un debate moral, fue hace 14 años, es absolutamente moral, hoy no es la sociedad de hace 14 años, no es la ley de hace 14 años. To digo, ¿ese es el debate? O el debate es que yo me estoy comiendo una denuncia por violar, abusar y drogar a un nene de 14 años".

"Si vos me preguntás, con honestidad total te digo, no sé qué edad tenía. No fue esa noche que dice que tenía 16. Podría tener 17, o 18. Si yo estoy crucificado y no puedo salir de mi casa porque está lleno de gente, si es por esto que estamos hablando, a mí me parece que estaos frente a un debate equivocado. Yo lo que necesito, es que quede claro, clarísimo, que yo no viole, ni drogué ni abusé de un nene de 14 años", dijo Jey.

“Si estamos hablando del tema de la edad, estamos meando fuera del tarro. Pero a mí no me corran el eje. A mí me están cancelando por algo tremendo. Me están matando, me están asesinando 24/7 por televisión en una denuncia que si vos la leés, es una persona que dice que cuando tenía 14 años, un tipo grande lo entregó, y lo vioéó, y va a la cama y al día siguiente aparece desnudo”, dijo, levantando la voz, enojado con Rial, los medios y la opinión pública. “Vos dijiste en la radio que eso que estabas leyendo (la denuncia de Lucas) había pasado. Y yo dije: se terminó acá, todos van a repetir eso que dijo Rial, porque la televisión se maneja así”. “¿Ese es el debate?, ¿o cuántos años tenía cuando empecé mi relación con una persona que nos amamos, nos cuidamos?. No tengo nada contra Lucas, no soporto que sigan repitiendo que lo hice", comentó.