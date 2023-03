Preocupa la informalidad en restaurantes a puertas cerradas: afirman que hay 100 en Mar del Plata

Desde la seccional local del gremio de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) trazaron un balance positivo de la temporada estival 2023 en Mar del Plata, que según destacaron, tuvo una alta registración laboral, con restaurantes y hoteles que estuvieron por momentos, colmados de gente. Sin embargo, se mostraron preocupados por la existencia de entre 80 a 100 restaurantes que atienden a puertas cerradas, que genera “mucha informalidad”.

Pablo Santín, titular de la Uthgra Mar del Plata, expresó que la “temporada fue impactante”, más si se compara con las anteriores en pandemia y destacó que según datos de Afip, “en diciembre hubo 2.258 trabajadores más registrados que en mismo periodo del 2021”, lo que a su entender “habla a las claras que la temporada fue muy buena”.

El dirigente mencionó que su sindicato trabaja "muy fuerte" en el tema de registración laboral, “con más de 25 inspecciones por día en diferentes establecimientos hoteleros y gastronómicos”. En ese análisis, Santín remarcó el "turismo joven", que "tuvo un fuerte impacto en la gastronomía con cervecerías y bares. "La hotelería tuvo un promedio del 80% con picos del 100% de ocupación, en establecimientos grandes", mencionó.

Santín junto al resto de la comisión directiva de la Uthgra, trazaron un balance positivo de la temporada 2023. Foto: Prensa Uthgra.

En una parte de su informe, Santín cuestionó a parte del sector empresario, que “entienden que la temporada no fue buena y para nosotros fue exitosa”. “Un empresario prácticamente nos mandó a trabajar porque decía que había sectores con informalidad alta. Nosotros hacemos más de 20 inspecciones por día con el Ministerio de Trabajo, con más de 20 pedidos de audiencia por día. Estamos mas de 14 horas por día laburando”, argumentó.

En ese aspecto, coincidió con la preocupación que hay en el sector empresario acerca de la gran cantidad de restaurantes que trabajan a puertas cerradas. “Cuando asumí y me lo habían planteado, me pareció algo alocado pero cuando me pasaron listados, fotos y páginas… estamos viendo que hoy estamos entre 80 y 100 restaurantes a puertas cerradas. Tengo domicilio, todo, pero no puedo patear una puerta a un restaurant, Y los ves: es una casa común y cuando entras, tienen montado un restaurante con 4 o 5 empleados. Es un índice altísimo y tenemos que atender desde distintos organismos. No depende totalmente de nosotros, sino de Inspección General, y también debe haber una orden de allanamiento porque la Municipalidad tiene el mismo problema”, planteó.

Por último, el secretario general de la Uthgra se mostró esperanzado con el trabajo que habrá para el resto del año. "La expectativa para el invierno es muy buena", dijo y comparó que el año pasado "fue el mejor de los últimos 10 años" con un promedio muy alto en registración laboral de 7.500 a 8.000 trabajadores registrados, unos 3.000 más a años anteriores. " Teniendo en cuenta ese promedio, la expectativa que tengo, es que no baje. Estoy convencido que en invierno se va a trabajar muy bien", completó.