Un sismo sacude al PRO: ¿habrá réplicas en Mar del Plata?

Guillermo Montenegro, por ahora, resiste sin definir si será candidato o no.

Acostumbrados durante las últimas semanas a las peleas en las altas esferas del Frente de Todos, en las últimas horas la lupa cambió de dirección: Horacio Rodríguez Larreta tomó una decisión que sacudió al PRO y tiene aún consecuencias desconocidas en el mapa electoral que se viene. La determinación que adoptó para que los porteños elijan a su sucesor a través de la Boleta Única Electrónica (algo que rechaza Mauricio Macri) agitó las aguas del principal espacio opositor y abre incógnitas en los distritos. En Mar del Plata hay un escenario de creciente incertidumbre alrededor de la figura de Guillermo Montenegro sobre dos cuestiones: ¿será candidato a intendente? ¿A qué candidato a presidente apoyará?

El quiebre público entre Rodríguez Larreta y buena parte del PRO (lo criticaron Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, entre otros) parece no tener marcha atrás. El jefe de Gobierno porteño favoreció al radical Martín Lousteau con la decisión que tomó el lunes y todo indica que su armado se fortalecerá con su mesa chica y un acuerdo con el radicalismo. Estará muy lejos de los dirigentes con los que caminó durante los últimos 20 años.

Algunas fuentes con acceso a espacios de decisión no descartan, incluso, que Larreta dé un paso más y sostenga la candidatura de Fernán Quirós, lo que prácticamente sepultaría las chances de Jorge Macri de quedarse con la jefatura de Gobierno porteña, tal cual pretende su primo, el expresidente Macri.

“En el PRO hay mucho ruido con Horacio, mucha bronca”, resume un hombre fuerte en el armado provincial, aunque no hace falta demasiado análisis para llegar a esa conclusión. El sector que lidera Macri ve en la jugada de Larreta la decisión de anteponer su ambición por llegar a la presidencia, aunque el costo sea entregar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el principal bastión del PRO desde su origen.

El argumento para cuestionarlo se desarma fácil: la ley de Caba avala la decisión que tomó el jefe de Gobierno. Políticamente, sin embargo, la jugada es audaz. “Vio que al final del camino Macri iba a apoyar a Bullrich y se anticipó. Mostró carácter”, lo defienden desde su entorno.

Como sea, el temblor aún no pasó y hasta tanto no terminen de acomodarse esas piezas no se conocerán todas las repercusiones que tendrá en la provincia de Buenos Aires y distritos como Mar del Plata. Sí se pueden anticipar algunos escenarios. Más allá del intento de un sector importante del PRO para que haya candidato único de Juntos en la provincia para aumentar las chances de vencer a Axel Kicillof, nada hace prever que eso ocurra. El radicalismo a nivel nacional aparece hoy alineado al sector Larreta, pero en la provincia ese alineamiento parece más difuso.

¿Y en Mar del Plata?

En tiempos más dóciles, Guillermo Montenegro hizo equilibrio para no pronunciarse a favor de ninguno de los candidatos a presidente o gobernador. Y tampoco confirmó que competirá por la reelección. En estos tiempos más oscuros no hay dudas de que el jefe comunal prolongará la incertidumbre.

Cuenta, por el momento, con algunos elementos que le permiten estirar la indefinición: ningún dirigente de Juntos salió a desafiarlo. En el mundo PRO la sensación que reina es que finalmente Montenegro competirá, por lo que salir ahora a confirmar deseos de Intendencia puede tener consecuencias en muy corto plazo.

Tampoco hay voluntad de disputar el poder en los aliados, especialmente en la Unión Cívica Radical (UCR), conducida por Maxi Abad, que decide respetar el liderazgo de Montenegro. “Es uno de los pocos distritos que no tiene ningún candidato lanzado en Juntos”, dicen desde su entorno.

De todos modos, la estrategia no puede ser eterna. Faltan 73 días para el cierre de listas, pero parece poco probable que Montenegro pueda sostener el misterio tanto tiempo. La tropa propia comenzará a reclamarle definiciones, aunque ese factor es más manejable para el intendente. El punto más importante es que a medida que se recaliente la interna los principales candidatos comenzarán a demandar apoyo.

Mientras tanto, el intendente y su entorno ganan tiempo corriendo la interna del PRO del eje de la discusión y polemizando con el Frente de Todos. Luego de disparar por la cesión de tierras en El Marquesado a Grabois y recordar el anuncio incumplido de un nuevo muelle para el Puerto de Mar del Plata, el senador Alejandro Rabinovich no quiso darle descanso al lanzallamas: el domingo acusó a Kicillof de discriminar a la provincia por no destinar fondos al Higa, el lunes reprochó el modo en que la provincia anunció la puesta en valor de la Rambla y este miércoles les reprochó a Daniel Gollián y Nicolás Kreplak que no hayan ido al Higa. El martes descansó.

Esta vez se sumó el jefe de la bancada de concejales, Agustín Neme, que cuestionó al gobierno provincial por “vivir de anuncios” para Mar del Plata que no se concretan y remarcó que los fondos del Programa Municipios a la Obra les corresponden por ley a la ciudad. “No hay nada que agradecer”, remarcó.

Desde la Provincia evitaron la confrontación. El lunes dejaron correr la noticia sobre un nuevo paso para la obra de puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata que tendrá una inversión superior a los 1.000 millones de pesos. El mismo lunes, Montenegro viajó a La Plata para firmar junto al gobernador Axel Kicillof la adhesión para el plan Municipios a la Obra, por el cual General Pueyrredon recibió casi 1.500 millones de pesos, lo que lo convirtió en el segundo distrito que más dinero recibió después de La Matanza.

La que sí recogió el guante fue Marina Santoro, la jefa del bloque de concejales del Frente de Todos, quien le apuntó a los legisladores provinciales de Juntos, Rabinovich, Abad y Ariel Martínez Bordaisco. “La Provincia destinará $1.498 millones para obras en Mar del Plata, lejos de la discriminación que denuncia Juntos por el Cambio, nuestro Municipio es uno de los más beneficiados. Es una muestra más del trabajo sostenido de la Provincia y ya se desterró la mentira de la discriminación que pretendieron instalar los senadores provinciales de Juntos por el Cambio”, disparó. Tanto para Juntos como para el Frente de Todos, pelearse con los de la vereda de enfrente siempre será mejor que intercambiar golpes dentro del propio hogar.