Ya se palpita el aniversario de Chauvin: hay entradas a $1000 y un line up para todas las edades y gustos

Chauvin prepara el festejo de su primer aniversario con dos jornadas llenas de shows musicales, Microteatro, charlas y un sinfín de actividades para toda la familia para este fin de semana.

Una de las perlas del sábado será la presencia de Joaquín del mundo con un show acústico y para el domingo un show exclusivo de la orquesta Cumbia Grande. Las entradas se consiguen en entradas.chauvin.com.ar en la sección Festival Aniversario o en la boletería del complejo, ubicado en San Luis al 2849.

Cronograma del sábado

14hs: Chauvinfantil: Lambe, taller de sombras, taller armado de marioneta, títeres y clown. 15hs: Out of control tributo a The Rolling Stones. 17hs: cine infantil con la proyección de “El gigante egoísta”. 18hs: Charla “Cannabis: salud, derechos e Industria en el escenario argentino”. 18hs: Alejandro Benítez y Cristian De Cillis : flamenco. 20:00hs: Joaquín del mundo

20:00hs: Microteatro. 20:00hs: Dj Lea Om

21:00hs: Los gallos cumbia. 22:00hs: Esposito Brothers

Chauvinfantil – Actividades de 14 a 17 horas

La jornada del sábado tiene como protagonista a los títeres, los juegos y la familia. Se plantean 3 talleres lúdicos expresivos en planta alta. Habrá talleres en simultáneo y 1 caja Lambe Lambe, que consiste en un teatro de marionetas en miniatura para un espectador. Se cierra la jornada invitando al público a la gran función de títeres que dará el Sr. Daniel Di lorenzo, referente del género teatro de títeres de la ciudad de Mar del Plata.

Lambe

Espectáculos para espiar y sumergirte a un micro universo poético. Una experiencia íntima y transformadora, inspirada en las cámaras antiguas de sacar fotos.

Taller de dúo sombra

El Teatro de Sombras posibilita la expresión mediante el cruce de luces, sombras y cuerpo. Metáforas visuales habitadas que permiten la interdisciplinariedad

Taller de armado de Marionetas de cartón

Consiste en el armado de una marioneta de cartón y demás materiales reciclados, ideal para estimular la imaginación y trabajar la oralidad.

Espectáculo de títeres

“JUAN PANADERO” Teatro de Títeres, para todo público. Lo disfrutan todas las edades y genera una activa participación espontánea del público.

CINE INFANTIL/ sábado 15- 17hs

“EL GIGANTE EGOÍSTA”: Un gigante a quien no le gusta jugar con los niños se verá envuelto en una aventura cuando por su egoísmo cambie el orden de la naturaleza.

Cronograma del domingo

15hs: Old school band 15hs: Chauvinfantil: Recreación con Miré tienda , taller de arte y clown. Taller de arte y juegos, 3 horas con atriles y diversos materiales para pintar y divertirse. 17:00hs: La Cumbia Grande 18:00hs: Charla: El rol de la economía del conocimiento en la transformación económica de la ciudad. 19:00hs: jazz 20:00hs: Olmos Machingo.

20:00hs: Kanoa 20:00hs: Microteatro. 20:00hs: cierre festival Jazz

21:00hs: Ritmo crocante 22:00hs: Dj set live Rodri Olmos.