Desmejora el tiempo: avanza un frente de lluvias, emiten alerta meteorológico y ¿llega Santa Rosa?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el tiempo en Mar del Plata y la zona irá desmejorando con el correr de las horas en el inicio de la semana mientras distintos meteorólogos advierten que la tormenta de "Santa Rosa" podría adelantarse.

En su última actualización, el organismo da cuenta que este lunes el cielo estará mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones aisladas, en forma de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana.

Con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14 grados, el tiempo será frío a fresco y ventoso y con el transcurso del día se tornará cada vez más inestable. El viento será moderado a regular del Noreste y podría alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Tal como adelantó 0223, las condiciones empeorarán entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, aunque el pico de intensidad se dará en la última parte del día. Con una ciclogénesis en desarrollo en la franja central del país, el SMN emitió una doble alerta amarilla por lluvia y viento para la noche.

El temporal que se suscite esta semana podría convertirse en uno de los eventos más importantes de este invierno y es considerado por meteorólogos como una "Santa Rosa anticipada", por el fenómeno climático estacional que suele tener lugar a fines de cada agosto.