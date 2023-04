River y Banfield se roban la atención de la quinta fecha

Una vez más, el Torneo "Emiliano Dibu Martínez" tiene partidos atractivos para ofrecer en la tarde del sábado. Con las triples jornadas que comienzan al mediodía con la sexta división y el nuevo horario para la categoría superior de las 15.30, las miradas estarán puestas en cancha de River, donde el local recibirá a Banfield en el duelo de punteros con puntaje ideal de la Zona 2. En la Zona 1, el que está en esa situación en Alvarado, que no quiere sorpresas frente al colista Al Ver Verás, que no sumó unidades y viene de perder 6 a 0 con Cadetes.

El partido de la semana a través del streaming de "De Local" será el choque entre Deportivo Norte y Talleres, con la producción de El Aguante MdP y Rompiendo redes, con los relatos de Fernando González y los comentarios de Agustín Belga.

Programa completo

Cancha: Alvarado

12hs. Alvarado vs Al Ver Verás (Costanzo, Ordóñez y Martínez)

13:40hs. Alvarado vs Al Ver Verás (Martínez, Costanzo y Ordóñez)

15:30hs. Alvarado vs Al Ver Verás (Miranda, Martínez y Costanzo)

Cancha: San Lorenzo

13:40hs. Cadetes vs Libertad (M. Núñez, G. Campos y Rodríguez)

15:30hs. Cadetes vs Libertad (Mella, M. Núñez y G. Campos)

En Estación Chapadmalal

13:40hs. Juventud Unida vs. San Isidro (López, García González y Ríos)

15:30hs. Juventud Unida vs San Isidro (Nuesch, López y García González)

Cancha: Kimberley

15:30hs. Kimberley vs Atlético Mar del Plata (Funes, Foschi y Espinillo)

Cancha: Boca

12hs. Boca vs El Cañón (Correa, Oliveri y Gómez)

13:40hs. Boca vs El Cañón (Gómez, Correa y Oliveri)

15:30hs. Boca vs El Cañón (Abboud, Gómez y Correa)

Cancha: Argentinos del Sud

12hs. Almagro Florida vs Peñarol (Oliver, Brizuela y Scuffi)

13:40hs. Almagro Florida vs Peñarol (Scuffi, Olvier y Brizuela)

15:30hs. Almagro Florida vs Peñarol (Llona, Scuffi y Oliver)

Cancha: Al Ver Verás

12hs. Racing vs General Urquiza (Sotelo, Vega y Luxen)

13:40hs. Racing vs General Urquiza (Luxen, Sotelo y Vega)

15:30hs. Racing vs General Urquiza (Debrina, Luxen y Sotelo)

Cancha: Deportivo Norte

12hs. Deportivo Norte vs Talleres (Rúa, G. Núñez y Avero)

13:40hs. Deportivo Norte vs Talleres (Avero, Rúa y G. Núñez)

15:30hs. Deportivo Norte vs Talleres (Mayer, Avero y Rúa)

Cancha: River

12hs. River vs Banfield (Bravo, S. Ruíz Díaz y Arrendazzi)

13:40hs. River vs Banfield (Arrendazzi, Bravo y S. Ruíz Díaz)

15:30hs. River vs Banfield (Contreras, Arrendazzi y Bravo)

Cancha: Peñarol

12hs. Unión vs Argentinos del Sud (Montero, Alfonso y Chávez)

13:40hs. Unión vs Argentinos del Sud (Chávez, Montero y Alfonso)

15:30hs. Unión vs Argentinos del Sud (Cingolani, Chávez y Montero)

Cancha: Nación

12hs. Nación vs Independiente (Gallo, Cardozo y H. García)

13:40hs. Nación vs Independiente (H. García, Gallo y Cardozo)

15:30hs. Nación vs Independiente (Millas, H. García y Gallo)

En Nicanor Otamendi

12hs. Círculo Deportivo vs Quilmes (Zagaglia, C. Ríos y D. González)

13:40hs. Círculo Deportivo vs Quilmes (D. González, Zagaglia y C. Ríos)

15:30hs. Círculo Deportivo vs Quilmes (C. Ruíz Díaz, D. González y Zagaglia)

Cancha: Banfield

13:40hs. San José vs Chapadmalal (Ghiglione, Melga y Baquero)

15:30hs. San José vs Chapadmalal (Baquero, Ghiglione y Melga)

Cancha: Once Unidos

12hs. Once Unidos vs San Lorenzo (Chabert, Silvero y Lunegro)

13:40hs. Once Unidos vs San Lorenzo (Lunegro, Chabert y Silvero)

15:30hs. Once Unidos vs San Lorenzo (Cajal, Lunegro y Chabert)