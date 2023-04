Nito Mestre: "Es bueno dejar descansar algunos temas"

Nito Mestre es uno de los artistas emblemáticos del rock nacional y hace cinco décadas formó junto a Charly García uno de los dúos más importantes de los '60. Este año celebra 50 años de carrera que, casualmente coincide con el mismo aniversario del lanzamiento de “Vida”, el pimer disco de Sui Generis y, para celebrarlo gira en formato sinfónico por todo el país. El sábado se presenta en Mar del Plata junto a la Orquesta Sinfónica Municipal y promete un viaje al baúl de los recuerdos.

“Es un show largo, no vamos a mentir. Vamos a estar algo más de dos horas tocando. No solo vamos a hacer Vida completo con banda y los 40 músicos de la Orquesta, también vamos a hacer temas solistas, cantar anécdotas. De lo nuevo no voy a hacer nada porque este show es para celebrar Vida”, adelanta en diálogo con 0223 antes de desembarcar en el Teatro Colón.

La visita a Mar del Plata le brinda a Nito Mestre la posibilidad de recorrer escenarios fuera del mundo artístico con los que está relacionado desde pequeño. “Tengo muchísima historia con Mar del Plata y amigos a los que trato de ver cada vez que puedo. Mi abuelo fundó la primera panadería de la ciudad en el puerto cuando Mar del Plata tenía siete años, Mi padre fue al colegio Nacional de Mar del Plata, estudió violín allí y después se mudo para estudiar medicina, pero mis padres se casaron en Mar del Plata y toda mi infancia transcurrió allí“, dice.

“A Mar del Plata la conozco al dedillo”, asegura al tiempo que recuerda que su debut artístico fue con Sui Generis en “El teatro de la comedia”, que fundó el director de teatro detenido desaparecido Gregorio Nachman. En su lugar hoy se emplaza una escultura de los músicos.

Cincuenta años después, Mestre vuelve con un show que promete ser imponente, lleno de canciones que forman parte del ADN de la Música Popular Argentina.

"Es un show que venimos haciendo desde 2007. En principio pensamos en hacerlo al aire libre, después la idea fue mutando porque no se podía hacer por algún motivo que no viene al caso y lo hacemos en el teatro", dice..

En este concierto, Nito presentará un recorrido por todos los éxitos de sus 50 años de carrera, coincidiendo con el aniversario de los 50 años de edición del primer álbum "Vida" (Sui Generis) que incluye éxitos como "Canción para Mi Muerte", "Quizás Porque" o "Cuando Comenzamos a nacer" junto a su grupo como así también éxitos de Los Desconocidos de Siempre como “Y Las Aves vuelan” o “Mientras no tenga miedo de hablar”, de su carrera solista como “Distinto tiempo” y “Hoy tire viejas hojas” y del único álbum del supergrupo Porsuigieco como “Fusia” y “Tu Alma te Mira hoy”.

-¿Cómo hiciste para condensar 50 años en dos horas de show?

-Esta es una celebración de "Vida" y de mis cincuenta años en la música profesionalmente. Hay algo cuando pensamos en el armado de los temas que, primero tiene que ver con la prueba y error y después con algo que me gusta que pase cuando voy a un concierto que es cómo se presentan. Creo que uno va a un show con ganas de escuchar ciertos temas, que son los que te gustan y ahí esta el desafío para el artista de mezclar lo que le gusta al público y lo que le gusta a uno, te queda bien, te luce. Me gusta que la gente que viene al show la pase bárbaro, entonces uso ese criterio para elegir los temas. Sé que la persona que viene a mis shows quiere escuchar algo de Sui... bueno este concierto tiene mucho de esa época y muchas anécdotas también. Voy a hacer “Cuando comenzamos a nacer”, obviamente y un montón de temas. Después viene la carrera solista, que es larguísima, y dentro de todo eso, algunos temas que son sorpresas,

-¿Son temas que quizás uno no los tiene escuchados por en tu voz?¿Incluis material nuevo?

-Hay algún tema que estuvo perdido por ahí, pero que lucen hoy y que quizas no está tan escuchado., Creo tambien que todo entra en un "Feng shui" musical en le que hay momentos para incluir ciertos temas y dejar descansar otros... La ubicación de los temas también es importante por temas técnicos y por el factor emocional también. Me interesa que dentro del show se arme una película que a la gente ¿le den ganas de ver.

-Hay temas que aunque hayan pasado 50 años, siguen vigentes...

-Si, pero no solo de Sui, de toda la carrera. Son muy pocos los que envejecieron. Hace unos cuantos años atrás dije voy a cantar ciertos temas y se me ocurrió cantar uno y dije esta como fuera de moda, pero reflejó una época en su época, pero vamos a ver ahora que pasa con la gente, que fue “Botas locas”. Ese tema era para ese momento, no era para ahora, porque hay todas unas generaciones nuevas.

-Hablás de nuevas generaciones en tu público. ¿Sentís el peso de que esas generaciones te tengan como un referente?

-Para nada, cómo me va a pesar? Me alegra mucho esa muestra de cariño. Recibo muchísimas muestras de afecto por haber sido parte de Sui Generis (risas) es hermoso.

-Y musicalmente, ¿qué escuchás?

-Soy muy amplio. Escucho todo lo que sale, aunque no me guste es estilo. Me gusta juntarme con gente jóven. Creo que uno tiene que estar al tanto de lo que pasa a su alrededor y no quedarse encerrado en lo que se siente cómodo. Por ejemplo, lo que hace L-Gante no me gusta, pero sé lo que hace. Me gusta Vándalos Chinos, Conociendo Rusia, Wos y la Bertoldi.