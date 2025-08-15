David Lebón: "La música es el perfume de Dios"

“Mar del Plata es un lugar que siempre me dio mucho, ¿por qué no volver?”, dice David Lebón a 0223 horas antes de su presentación en el Centro de Arte Roxy Radio City. El músico, considerado como uno de los íconos del rock nacional se prepara para traer su Conexión a la ciudad y, en este marco sostiene se trata de una lista de temas hermosa, “de clásicos, de canciones de todas mis bandas, canciones que la gente pide y que a nosotros nos gusta tocar”, dice.

Lebón, también conocido como "la sonrisa del rock" tiene una carrera entrelazada con algunos de los nombres más grandes del rock argentino, tiene una relación profunda con la música que comenzó desde su adolescencia.

A lo largo de los años, Lebón pasó por bandas míticas como Pappo’s Blues, Sui Generis y Serú Girán, siempre con una guitarra y una voz que no solo acompañan su historia, sino que también definen la historia del rock en Argentina y lo catapultaron como un emblema de la música nacional. “Al principio no lo entendía, hoy miro el camino recorrido y lo entiendo….. No se si emblema, pero pilar de estar música seguro, no solo por la trayectoria , sino también por el presente y el futuro que estoy construyendo”, asegura el artista.

“Para mi la música es el Perfume De Dios…..es algo sanador y gratificante, es mi forma de comunicarme”, dice al tiempo que asegura que el hecho que su música haya traspasado generaciones se explica desde la emoción y no tiene una explicación científica. “Cuando a los padres se les mete en la piel, la comparten con sus hijos, y así sucesivamente…..no hay mucha explicación teórica, es mas bien un sentir”, explica.

Por último, Lebón asegura que para lo que resta del año, tiene previsto finalizar el disco “Conexión”, que es un disco con “canciones inéditas que venía gestando y las estoy plasmando en un disco nuevo con la ayuda de Gaby Pedernera y Leandro Bulacio”, dice y agrega que en septiembre saldrá su biografía que hizo junto a Patricia Oviedo y Marcelo F. Bitar, una gira nacional, una presentación en el Teatro Opera “ y otros proyectos que por cábala no los cuento ….. pero básicamente mucho por venir gracias a Dios”, cierra.



