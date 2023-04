Murió “Pepe” Gozalo, el mánager del “Potro” Rodrigo

El exmánager del “Potro” Rodrigo, José Luis “Pepe” Gozalo, falleció en las últimas horas, según lo anunció su hija Analía a través de un sentido posteo en Instagram. "Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en Paz", comenzó el mensaje para despedir a su padre y a través del cual se conoció el deceso de la mano derecha del cuartero, furor en la escena musical argentina entre 1999 y 2000.

“Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad", agregó la hija del manager.

La última aparición pública de Gozalo fue a mediados de 2022, cuando se cumplieron 22 años de la muerte de Rodrigo Bueno, en un accidente en la Autopista Buenos Aires – La Plata cuando volvía de un show-. El representante recordó aquel accidente fatal que terminó el 24 de junio del 2000 con la vida del cantante cordobés y la de Fernando Olmedo, hijo de Alberto Olmedo. "Si hubiera tenido el cinturón de seguridad puesto, no pasaba nada", sentenció hace un año sobre su amigo y cliente, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.



"Justo esa fue la noche en la que empezamos con un show por día. Cuando llegué al lugar del accidente, gente que pasaba por ahí le había robado el dinero que llevaba encima", relató Gozalo, también exmánager del difunto Walter Olmos, en una entrevista con Radio10. Y agregó: "Rodrigo tenía un carisma y un ángel que no tenía nadie. Su carrera despegó con el lanzamiento de 'Fue lo mejor del amor'. Muchas veces lloro porque lo extraño y lo necesito. Pero está siempre al lado mío, está en mi corazón", detalló sobre su relación con el músico.