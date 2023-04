“El beso de Messi” también tiene su mural en Mar del Plata

Meses antes que comience el mundial, en las paredes de Mar del Plata experimentaba el furor por la Scaloneta que comenzaban a llenarse de murales homenaje a Dibu Martínez. Ahora, a poco mas de cuatro meses que la selección se consagre como campeón del mundo, Lio Messi tiene una pared que recuerda la hazaña deportiva.

Si bien el mural “El beso de Messi” aún está en proceso ya se convirtió en un atractivo por para quienes transitan por Colón y Champagnat no solo por sus dimensiones (5.50 x 12mts) sino por el tema que recuerda. La figura del mundial es el capitán de la selección besando la Copa del Mundo y el fondo, la scaloneta celebrando el logro.

El trabajo, que está previsto finalice en una semana lo está realizado con una técnica mixta que combina aerógrafo y pintura sintética con pincel el tatuador y muralista Hernán Salazar que, en diálogo con 0223 explicó que eligió esa imagen porque “es un momento increíble que va a quedar acá inmortalizado en esta esquina”. La obra puede observarse a varios metros de distancia.

“Se ve de bastante lejos y aparte es también un estacionamiento de un comercio, así que hay un espacio digamos para que la gente pueda frenar, sacarse una foto, visitar el mural, la verdad que es muy muy interesante”, dijo.

No es la primera vez que Salazar interviene una pared con temática mundialista. Realizó retratos del Dibu Martínez, ángel Di María y Lio Messi pero ésta es su obra más ambiciosa. “Todo mi trabajo como (NdR: pintor) realista se basa en fotografías y los traspaso a muros según el tamaño por medio de una cuadrícula para no errar en las proporciones”, detalla el artista mientras agrega que tiene además un mural de Maradona en el parque central del Diego en Santa Clara del Mar y tiene para este año el encargo de un trabajo que refleje a Diego y Messi juntos, aunque no adelantó en qué zona estará la nueva obra.