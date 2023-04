Una alumna de 13 años llevó brownie con marihuana al colegio e intoxicó a sus compañeros

Una alumna de segundo año de una Escuela Agrotécnica llevó brownies para compartir con sus compañeros. Pero después de convidarlos y que los probaran, les contó que les había puesto un ingrediente secreto: marihuana. Los chicos comenzaron a sentirse mal y tuvieron que ser asistidos en el hospital. El colegio contó lo ocurrido en un comunicado y aseguró que todos los chicos ya estaban en sus casos y en buen estado de salud.

La peligrosa situación se vivió en la Escuela Agrotécnica N° 717 de Cerro Radal, en Lago Puelo, cuando una alumna de 13 años llevara brownies caseros para compartir con sus compañeros sin decirles lo que en realidad tenían y formaba parte de su insólito plan. Varios de los que probaron empezaron a sentirse mal y fueron llevados al hospital local para ser asistidos, y la madre de una de sus compañeras contó cómo la encontró cuando la llamaron para que la retirara del colegio por la intoxicación.

“Hoy por la mañana me llamaron de la escuela para que fuera a buscarla, pero cuando llegué me dijeron que estaba en el Hospital”, dijo muy enojada. Y agregó que “cuando llegué la encontré en crisis, drogada y muy asustada y me contó que fue lo que pasó”.

La menor, al igual que la mayoría de sus compañeros, tuvo que ser asistida por los médicos, aunque aclararon que ya todos los alumnos volvieron a sus casas y están fuera de peligro. “Lo más preocupante de todo esto es que tan accesible tiene la droga una nena de 13 años y que pasó por su cabeza de hacer lo que hizo”, cuestionó la madre de la alumna descompuesta.

Las autoridades de la escuela se refirieron al episodio a través de un comunicado que compartieron en las redes sociales, en el que avisaron a la comunidad que la escuela iba a permanecer cerrada hasta nuevo aviso porque había ratas en el establecimiento.

“Con respecto al hecho ocurrido el día de hoy en el 2° A queremos informar que se actuó de acuerdo con el protocolo destinado para estas situaciones, que los/as estudiantes se encuentran bien de salud, en sus hogares y sus familias fueron notificadas inmediatamente. Estamos a disposición de las familias de nuestra institución para evacuar cualquier consulta”, contaron en el comunicado.