Montenegro podrá fijar el precio del boleto hasta el final de su mandato: el Concejo le cedió facultades

Al igual que lo viene realizando a lo largo de los casi tres años y medio de gobierno de Guillermo Montenegro, el Concejo Deliberante volvió a desprenderse de la competencia de establecer el valor de la tarifa del transporte público de pasajeros y le transfirió la facultad al intendente, quien tendrá la atribución hasta el 10 de diciembre, día en que vence su mandato. Durante este lapso, el mandatario podrá determinar por decreto el valor del cuadro tarifario sin necesidad de pasar por el ámbito legislativo, a condición que previamente realice gestiones ante Nación para mejorar los subsidios otorgados a la ciudad.

Así lo resolvió este jueves el Concejo Deliberante en la segunda sesión ordinaria del año, con el voto favorable del interbloque de Juntos -conformado por Vamos Juntos, Unión Cívica Radical y Coalición Cïvica- y el bloque de Acción Marplatense, quienes sumaron trece escaños, la mitad más uno necesaria para la sanción de la ordenanza que surgió a propuesta del espacio vecinalista. En tanto, el Frente de Todos y el concejal Nicolás Lauría (Creciendo Juntos) sumaron 10 votos en contra, mientras que se ausentó Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza).

El proceso para un nuevo aumento del boleto -el segundo del año, luego del de enero que lo llevó de $98 a $119,38- se inició a principios de marzo cuando la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), solicitó un aumento del 75%, con un valor de $209,38, aduciendo una “ruptura del equilibrio económico financiero” producto de la inflación. A mediados de ese mes, la Comisión de Movilidad Urbana requirió a la Subsecretaría de Movilidad Urbana la realización del estudio de costos, un informe técnico no vinculante que establece el valor de la tarifa en función de los múltiples costos del servicio. El reporte se conoció el 21 de abril, donde se sugirió un boleto de $186,77, con una actualización del 56%. Este lunes 24 de abril, cuando la Comisión de Movilidad Urbana retomó el tratamiento del expediente, Acción Marplatense propuso delegarle la facultad al Ejecutivo, lo que le abrió una canal de salida al oficialismo, ante la imposibilidad de sumar los votos necesarios para aprobar el aumento del 56%. En un tratamiento exprés, ese mismo día el expediente fue aprobado en Movilidad Urbana y en Legislación, quedando allanado el camino para su tratamiento en la sesión de este jueves.

Como condición para que el Ejecutivo pueda decretar las actualizaciones, el Ejecutivo deberá gestionar ante el gobierno nacional “un tratamiento equitativo con el Área Metropolitana de Buenos Aires, en materia de subsidios, a efectos de mitigar el costo del boleto para los vecinos de General Pueyrredon”, según lo estipula el Artículo 1º del proyecto de ordenanza. A su vez, el gobierno “deberá proteger y asegurar una tarifa accesible”, contemplando la erosión de los salarios producto de la inflación y la devaluación. En tanto, las gestiones ante la Nación y lo correspondiente a los nuevos valores, deberán estar documentadas por el Ejecutivo a través de informes remitidos al Concejo Deliberante, comprometiéndose también a “la vigilancia del efectivo cumplimiento de recorridos, frecuencias y pautas de higiene” de los colectivos.

El Frente de Todos votó en contra de la cesión de facultades. Foto: Prensa FdT.

La necesidad de una actualización tarifaria fue justificada por el oficialismo en base a tres argumentos: la “discriminación” con los subsidios dirigidos al interior del país, la situación macroeconómica (inflación y sostenida devaluación del dólar oficial) y una demanda del servicio (pasajeros) que aún se encuentra en el 78% respecto del volumen previo a la pandemia.

“La situación económica de nuestro país, por la inflación y la situación del dólar, permanentemente genera inconvenientes en cualquier hogar y también en cualquier sistema económico, como el de transporte”, explicó Agustín Neme, concejal del Pro. El edil apuntó contra “un gobierno que lleva una acumulación del 390%, una inflación interanual del 104%, la inflación de marzo del 7,7%, aumento del 500% del dólar oficial y del 1000% del dólar blue”. En cuanto a la distribución dispar de los subsidios, el más relevante de todos los motivos según Neme, puntualizó que “el estudio de costos que recibimos los subsidios han disminuido: hoy representan un 23% de la tarifa y en abril de 2021 representaban un 30%”.

En tanto, Horacio Taccone (Acción Marplatense) consideró que no se debe a factores económicos la falencia del servicio de transporte en la ciudad: “de otro modo los empresarios estarían perdiendo dinero y eso no ocurre”. En su lugar, responsabilizó al gobierno local por la precariedad legal del servicio, debido a que el contrato se encuentra vencido y aún no avanzó la realización de una nueva licitación para concesionar el sistema, como así también por la falta de controles.

El Frente de Todos, por su lado, contrapuso las diferencias entre los aumentos otorgados hasta el momento y los números de la inflación. Por ejemplo, cotejó el 89,7% del aumento acumulado del año de la tarifa en caso de aplicarse el nuevo aumento de $186,77, con el 21,7% de inflación del primer trimestre. A su vez, apuntó que durante todo el gobierno de Montenegro el aumento del transporte llega al 909%, mientras que la inflación escaló a casi el 390%. “El intendente no va a gestionar para el aumento de los subsidios, asistimos a un déjà vu, esto se vota ahora y no va a pasar mucho tiempo en que llegue el decreto con el aumento del colectivo. ¿Cuál será la gestión en el medio?”, consideró Vito Amalfitano, en referencia al requisito fijado en la ordenanza. FInalmente, insistió en la necesidad de la aplicación inmediata del boleto combinado y de una tarifa única, al revelar que en los tramos más extensos "el boleto valdrá casi $300".

Una intervención en duros términos hacia Acción Marplatense tuvo Nicolás Lauría, del bloque Creciendo Juntos: “el aumento es por culpa de Acción Marplatense”, sostuvo, dado que el bloque propuso la cesión de facultades. “(Los opositores) hubiésemos podido frenar este aumento y, una vez más, por las facultades que le otorga Acción Marplatense a Montenegro el boleto va a aumentar. Plantean que no están de acuerdo con el estudio de costos pero le dan la facultad de aumentar al intendente”, destacó sobre el partido vecinalista, al que catalogó como “los amigos del aumento”. "Que el viceintendente no acompañe un proyecto para garantizar la institucionalidad es extraño", le respondió Taccone, en referencia a que Lauría fue electo por la lista de Juntos en 2019. "No nos vamos a subir al ring que nos proponen", se demarcó.