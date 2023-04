Una nena fue al hospital con fiebre, pero se vendían los turnos: murió en la sala de espera

Briana tenía seis años y su muerte todavía no encuentra respuestas. La nena falleció en el hospital esperando a ser atendida por el pediatra, que llegó tarde. Briana aguardaba atención desde hacía cuatro días, cuando su mamá le tomó la fiebre y la llevó de urgencia a la guardia del hospital público. Pero allí le dieron paracetamol y no consiguió turno con el médico. Si quería uno rápido, debía pagar hasta dos mil pesos, el precio al que se vendían los 20 turnos que daban por día. Desesperada, tres días después y con la nena volando de fiebre, la mamá mandó a un sobrino a hacer cola la noche anterior y consiguió uno, pero Briana se descompensó en la sala de espera y ya no pudieron salvarla.

El hecho fue revelado en redes sociales por Eugenia Torres, quien contó que su hija fue llevada al hospital público de Embarcación, Salta, el pueblo ferroviario que se hizo famoso en el homenaje de la Conmebol a los campeones del mundo gracias a José Andrada, el nene que se hizo viral por su apoyo a Messi y a la Selección y emocionó a todos.

Pero luego de ser rechazada para que la atendiera un pediatra por su alta fiebre descubrió que los turnos se vendían en la puerta del establecimiento. La pequeña, que pertenece a la comunidad wichi, había sido vista en la guardia cuatro días antes. Le dieron paracetamol y una enfermera le indicó ese lunes que sacara un turno con un pediatra. No consiguió ninguno. Los turnos, apenas 20 por día, se vendían a dos mil pesos y la gente hacía cola la noche anterior para obtener uno: algunos los usaban y otros los comercializaban. La práctica era a la vista de todos y hasta desde el hospital lo habían avisado en sus redes sociales.

El miércoles la nena se despertó con la fiebre muy alta, y su mamá entendió que ya no podía esperar. Mandó a un sobrino a que hiciera la cola desde la noche anterior, y al otro día consiguió un turno con el pediatra. Ese día, Briana estaba en la sala de espera junto a su madre cuando entró en crisis. El personal del hospital que la atendió después dijo que la encontraron "cianótica y en estado comatoso". Cuando llegó a ser atendida, ya no había nada que hacer.

Briana Torres murió pocas horas después. Recién ahí el hospital cambió su sistema de otorgamiento de turnos, a pesar de que en su página de Facebook había hecho un posteo antes con el que queda claro que sabían que los turnos se comercializaban desde mediados de febrero.

“La venta de turnos fue reconocida por el mismo gerente del hospital ante los medios. El personal reservaba y vendía los turnos. La gente de bajos recursos como la de las comunidades no puede pagar dos mil pesos por un turno porque es quitarle días de comida. Entonces se quedan sin atención médica”, indicó el tío de la víctima y secretario de la Comisión Directiva Wichí, Mirko Neuenschwander, a Tiempo Argentino.

Las razones de su fallecimiento aún no están claras: se descartó la meningitis, que es la causa que figura en su certificado de defunción, y se cree que fue producto de una infección generalizada. “Era una nena normonutrida, controlada correctamente por APS (atención primaria de la salud), y con esquema completo de vacunas tanto ella como sus cuatro hermanos”, dijo Facundo Orosco, gerente del centro de salud, quien cuestionó la versión de la familia sobre la atención en la guardia los días anteriores pero admitió que la gente sacaba turnos y los vendía "fuera del establecimiento".