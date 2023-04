Comerciante analiza cerrar un supermercado por incontables robos: "En el último mes se llevaron $750 mil"

Un comerciante denunció que ya perdió 750 mil pesos por la cantidad de mercadería que le robaron a lo largo del mes pasado y confesó que no descarta cerrar las puertas del supermercado que administra junto a su familia en la avenida Mario Bravo.

“Ya llevo como 150 robos en lo que va del año. No estoy exagerando. Me tienen podrido. Estoy cansado de luchar y luchar”, expresó Fabricio Gómez, uno de los responsables del supermercado Economo, al compartir su drama con 0223.

El hombre confesó que no quiere “saber más nada” con la sucursal que funciona sobre Mario Bravo al 2400. “Si seguimos adelante es por las 7 familias que trabajan en el negocio pero sino ya lo hubiese cerrado hace tiempo. Vivimos renegando”, lamentó.

Economo tiene dos sucursales en la zona sur de la ciudad: una de ellas funciona sobre Fortunato de la Plaza y José Hernández y la otra en Mario Bravo y Vernet, que se ha vuelto un blanco recurrente para los delincuentes, según la palabra del comerciante entrevistado.

Gómez dijo que sufre aproximadamente dos robos por día y aclaró que su supermercado también fue víctima de hechos delictivos con seguridad privada. “Se roban de todo: desde café hasta las lamparitas de la luz, lo que sea. Y así ya me han llevado alrededor de 750 mil pesos en el último mes. No puedo más”, afirmó.

Como consecuencia de los robos permanentes, el comerciante también aseguró que no puede cumplir en tiempo y forma con algunos de los proveedores de sus productos. “Todos los días me atrasó en algo. Nosotros vivimos el día a día. Laburamos entre 14 y 14 horas diarias. Somos gente normal, no somos ricos”, señaló.

Impunidad

El hombre aclaró que “todos los colegas del mismo rubro” padecen una situación similar. “Cada uno de los comerciantes de avenida Mario Bravo está podrido de los robos. Tenemos un grupo de WhatsApp para avisarnos y estar alerta pero esto no da para más. Todos queremos más seguridad, trabajar tranquilos y que nuestros empleados estén bien”, remarcó.

El comerciante de la cadena Economo se muestran "hartos" frente a los reiterados hechos delictivos. Foto: archivo 0223.

Además, el referente de Economo acusó una “gran impunidad” por parte de los delincuentes que una y otra vez se acercan al supermercado para llevarse algún elemento de valor. “No puede ser que un tipo que te lleva una caja llena de golosinas te venga a robar tres días después de nuevo. Parece que nos están tomando por tontos. Y nosotros tampoco podemos andar persiguiendo a nuestros clientes. Es incómodo y no es nuestra tarea”, aseveró.

“De verdad hay mucho hartazgo y en algún momento te terminas de saturar. Hay que cambiar las cosas; los jueces y fiscales se tienen que poner las pilas: si robás, vas preso. Los comerciantes ya estamos cansados y no queremos llegar a hacer Justicia por mano propia”, aclaró.

Gómez también cuestionó las respuestas de la municipalidad ante el delicado contexto de inseguridad que acusa. “Nosotros somos los que pagamos todo y encima viene el municipio y nos hace una multa porque pusimos una oferta afuera, en un cartel. No se puede creer. Es una locura. Esto solo pasa acá”, consideró.

“Parece que en vez de ocuparse de lo que se tienen que ocupar, nos persiguen a nosotros. Lo único que quiero es poder trabajar en paz y que ningún otro ladrón pise mi negocio. Somos gente trabajadora y hoy hay familias que están en situación crítica”, concluyó.

No es la primera vez que Economo sale a visibilizar una “ola de robos”. En diciembre de 2021, también había manifestado la misma problemática otro de los dueños del supermercado, Martín Martínez. "Los robos se repiten en los dos. Todos los días roban algo", repitió el hombre, hace casi dos años, en otra entrevista con este medio.