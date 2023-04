Publican nuevos chats y audios de Lucas Benvenuto: "Sos un forro pero me encantás"

El martes por la noche, Baby Etchecopar puso al aire el audio del que había hablado en su polémica entrevista con Jey Mammón. Ese sería el último mensaje de voz que le mandó Lucas Benvenuto antes de denunciarlo en la justicia por abuso, en diciembre de 2020. Ahora, en "Socios del Espectáculo" mostraron más audios y varios chats que filtró el conductor con la intención de demostrar que el joven le escribía insistentemente en los últimos años para verlo hasta que en noviembre de 2019 le envía el mensaje filtrado ayer, él no le contesta y dejan de hablarse.

En los chats presentados por el programa de El Trece, hay una charla del 7 de abril de 2016, siete años después de la fecha en la que Jey Mammón asegura haber conocido a Lucas, que ya tenía 16 años y no 14 como figura en la denuncia por abuso de menores que fue considerada prescripta por la justicia en marzo de 2021, en la que hablan de volver se a ver y el artista le dice que debería ir a verlo al teatro, donde presentaba su personaje de "Estelita".

"Me alegro por vos, sapín. ¿Están en Buenos Aires? Pero quiero verte antes, en privado, una obra para mí solito. Te re extraño, qué loco que nos alejamos tanto, en fin, estamos acá, te quero ver", le responde Lucas. "Pero la última vez que hablamos no me diste mucha pelota", le recrimina Jey. "Te juro que estaba a mil, lindo. Ahora renuncié a ese trabajo, solo doy clases de gym y entreno a algunas personas, estoy súper tranquilo, ahora puedo darte hasta la pi... si querés", le dice Lucas. "¿En serio estás más tranqui o me chamu?", le responde Jey, y Lucas le dice: "Tenemos que arreglar, salamín. Te quiero ver". "Yo también", cierra Jey.

En otro mensaje de ese año, de enero, Lucas le manda varias fotos suyas y le escribe: "Yo quiero ser tu Ricky Martin". "Eso no quita que siempre te piense y que de vez en cuando quiera verte. Yo puedo siempre ahora, qué se yo", le envía Benvenuto. "Y yo a vos, pero antes también decías acá estoy, no desaparezco, y de repente chau", le contesta el conductor, dejando en claro que su vínculo pasaba por etapas en las que estaban juntos y otras en las que dejaban de verse durante meses.

"Claro, pero las circunstancias eran otras Jey, mi vida cambió, ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Cambió todo bonito, tengo 23", le cuenta Lucas.

En otros chats, años después, se observa cómo Lucas busca un encuentro con Jey, quien estaba en pareja en ese momento, y el conductor no le responde ninguno. Son del 2018 y del 2019. "Soñé con vos, te quiero ver, creés que será posible?", le escribe en noviembre de 2018. El 30 de julio de 2019 le insiste: "Te extraño", pero no recibe respuesta. Por eso en agosto le envía otro texto y le pregunta: "¿No me vas a responder más?". Y en noviembre le envía el audio que fue puesto al aire por Baby Etchecopar.

Además de ese audio, en "Socios" mostraron otros audios de Lucas filtrados por Jey Mammón, en los que lo felicita por su participación en la TV y le desea que no se crea una estrella. Esos audios, según dijo Adrián Pallares, son de 2017 y 2019, años en los que el vínculo entre ambos era intermitente, ya que Lucas viajaba mucho al exterior. "Me parece estúpido que no me respondas. Sos un forro pero me encantás hasta los huesos. "No te quiero perder", le dice Lucas