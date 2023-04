Torturaba a su esposa y la obligaba a tener sexo con varios hombres a la vez

Cuando pudo escapar del calvario al que la sometía su marido, lo denunció y ya está detenido. El hombre, de 36 años, está acusado de golpear y torturar a su esposa, de 31, y de obligarla a tener sexo con hasta otros tres hombres a la vez. La mujer relató la pesadilla que sufría e identificó a las otros abusadores, que podrían seguir la misma suerte que el esposo violador en las próximas horas. Según fuentes de la investigación, todos los nombrados son casados y tienen familia.

En la denuncia consta que la mujer no solo era atacada a trompadas por su esposo. También era torturada y sometida a baños de agua helada, y en los momentos en los que era obligada a tener sexo con otros hombres su marido la mantenía despierta apuntándole con un reflector.

El terrible caso tiene como escenario una casa del departamento de Avellaneda, en Santiago del Estero. Y se conoció el fin de semana, cuando la víctima logró escapar de la vivienda donde su marido la retenía cautiva y pidió auxilio en la comisaría. Allí relató la pesadilla que sufría desde hacía un tiempo, y que involucraba a varios hombres de la localidad.

“Me obliga a tener sexo con dos o tres hombres más. Dice que es una fantasía. Casi siempre son cuatro a la vez”, contó la denunciante sobre el calvario que la hizo sufrir su esposo. “Como siempre me negaba, me pegaba: piñas, agua helada, me obligaba a dormir desnuda, o me prendía un reflector en la cara...”, dijo la mujer, según publicó el diario El Liberal.

“Al comienzo, pensé que bromeaba. Pero no tenemos hijos y él empezó a ponerse como loco. A casa siempre llegaban hombres que no conocía, porque él los invitaba. Y como me negaba, me pegaba y se salía con la suya. Lloraba y estoy segura que esos hombres sabían que yo me negaba y de todos modos me abusaban”, denunció la mujer, que fue revisada en un centro asistencial de la misma zona en el que la asistieron por varias heridas en distintas partes del cuerpo.

Con la víctima internada por los golpes, la fiscal Cecilia Rímini ordenó la detención del acusado por 15 días, la cual fue avalada la jueza de Control y Garantías local, Gladys Liliana Lami.

Por ahora, el esposo fue imputado por el delito de “lesiones calificadas agravadas por el vínculo”, aunque a eso se sumarían cargos por el abusos sexual. En los próximos días se citará a declarar a los hombres que participaron de los abusos y que están identificados.