Preocupa el aumento de la pobreza y la deserción escolar en la periferia de Mar del Plata

Días atrás el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que Mar del Plata tiene 199.171 personas pobres y otras 54.250 personas en situación de indigencia. Los números no sorprendieron a los integrantes de la Mesa del Diálogo por la Dignidad de las Periferias, ya que afirman, esta situación “la vivimos todos los días”.

Ana Laura Vulcano, coordinadora de la organización a cargo del Obispado de Mar del Plata, sostuvo a 0223 que “detrás de esos números de pobreza e indigencia que no son nuevos, hay muchos nombres e historias” y que genera asimismo "una mayor deserción escolar, sobretodo en el sur de la ciudad".

“Esta situación hace que cueste mucho que los chicos vayan a la escuela. Lo vemos a diario en los barrios del sur, donde nosotros estamos. Y no porque los papas no los mandan porque no quieren sino por las muchas complicaciones que atraviesan. La droga ha aumentado en forma exponencial. En mi caso, yo trabajo hace 20 años y esta situación se profundizó después de la pandemia”, alertó Vulcano, que asiste a varias familias carenciadas en el Hogar de Cristo Comunidades del Sur de Don Orione.

La referente social sostuvo que “hay dos Mar del Plata, una que es hermosa y otra que tiene un cordón de pobreza importante, sobre todo en el sur de la ciudad. Si bien la solución no son planes sociales, contribuyen. La gente no tiene trabajo, llega el invierno y mucha gente vive en casas precarias. Esperemos que en este año de elecciones, los políticos tengan la empatía con esta gente. Se necesita la ayuda del estado”, razonó.

Vulcano señaló que este año el objetivo del Hogar, sostenido por la iglesia, es que los jefes de hogar completen la escuela primaria. “La idea es que los papas puedan escolarizarse en el turno tarde. Por ahora no son 200, sino unos 10, pero hay que hacerse cargo de esto, cuerpo a cuerpo”, completó.