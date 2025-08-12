“Pisteaba”, quiso esquivar a la policía y terminó adentro de un corralón

Un hombre de 26 años sobre quien pesaba un pedido de detención y que manejaba de manera peligrosa en el barrio Fortunato de la Plaza fue aprehendido por personal policial cuando intentó esquivarlos y terminó dentro de un corralón.

Fue personal de la comisaría decimosexta y del Comando de Patrullas quienes divisaron un Chevrolet Agile de color negro que circulaba a gran velocidad, haciendo maniobras peligrosas por lo que intentaron interceptarlo. En una maniobra para evadirlos, el conductor se despistó e ingresó a un corralón de piedras en Carasa y Udine.

Tras confirmar que no había personas heridas y que solamente se registraron daños materiales, identificaron al conductor y confirmaron que existía una orden de detención solicitada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

Si bien el rodado no presentaba impedimento legal alguno, se lo secuestró por falta total de documentación y se lo llevó al predio municipal de Tres Arroyos y Garay.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, el conductor quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batan.