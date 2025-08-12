“Pisteaba”, quiso esquivar a la policía y terminó adentro de un corralón
Ocurrió este martes en el barrio Fortunato de la Plaza. El sujeto de 26 años tenía una orden de detención pendiente. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 26 años sobre quien pesaba un pedido de detención y que manejaba de manera peligrosa en el barrio Fortunato de la Plaza fue aprehendido por personal policial cuando intentó esquivarlos y terminó dentro de un corralón.
Fue personal de la comisaría decimosexta y del Comando de Patrullas quienes divisaron un Chevrolet Agile de color negro que circulaba a gran velocidad, haciendo maniobras peligrosas por lo que intentaron interceptarlo. En una maniobra para evadirlos, el conductor se despistó e ingresó a un corralón de piedras en Carasa y Udine.
Tras confirmar que no había personas heridas y que solamente se registraron daños materiales, identificaron al conductor y confirmaron que existía una orden de detención solicitada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.
Si bien el rodado no presentaba impedimento legal alguno, se lo secuestró por falta total de documentación y se lo llevó al predio municipal de Tres Arroyos y Garay.
Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, el conductor quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batan.
Temas
Lo más
leído