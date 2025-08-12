La cadena de tecnología que cerró su local en uno de los principales shoppings de Mar del Plata definió el futuro de sus empleados

La cadena de tecnología Start_ anunció días atrás el cierre definitivo de sus tiendas físicas en todo el país para concentrarse únicamente en la venta digital. Lógicamente, entre los locales afectados se encuentra el que funcionaba en uno de los principales shoppings de Mar del Plata.

Tal como se informó, la compañía dedicada a la venta de televisores, consolas y joysticks hasta notebooks, celulares, tablets y componentes para computadoras comunicó la decisión a su plantilla a través de un correo electrónico, en el que se aludieron "motivos de fuerza mayor" como causa de la medida.

A la hora de explicar el cierre de los locales, Start_ no pudo escapar a la crisis que viven las cadenas de retail de electrodomésticos: "Los que tienen poder adquisitivo compran estos productos en el exterior, el mercado está golpeado", afirmaron.

Start_ tenía un local en el Paseo Aldrey.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que en el negocio que funcionaba en el primer piso del Paseo Aldrey trabajaban cinco empleados que fueron cesanteados y serán indemnizados como corresponde. "Pasó un poco desapercibido porque les pagan todo. Es un lugar complicado para sostener un comercio con la falta de consumo que hay hoy día", comentaron.