La China Suárez estalló al ver que contaban que sale con un empresario de 60 años

Eugenia La China Suárez estalló y usó sus redes sociales para mostrar su enojo con Guillermo Coppola y Marcela Tauro por deslizar este lunes por la tarde en "Intrusos" que la actriz estaba de novia con un empresario de 60 años, a pocos días de separarse de Rusherking. La China compartió un contundente descargo en sus historias de Instagram y contó que hasta llamó al exrepresentante de Diego Maradona para que le de una explicación por lo que había dicho.

Todo comenzó cuando Marcela Tauro, que reemplazó en este día feriado a Florencia de la V en la conducción del ciclo de América, entrevistaba junto al resto del panel a Guillermo Coppola, amigo y compañero de radio de la periodista. "En la radio nos sentamos uno al lado del otro con Guillermo, y hoy te pregunté '¿Cuál es el nuevo novio de La China Suárez?'. Y vos me dijiste 'No te lo puedo decir'", dijo Tauro. "Marcelita, me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, es difícil que lo hable. Si no estoy seguro, menos. Es un rumorcito", respondió Coppola, quien aclaró que no daba el rubro en el que trabajaba el hombre en cuestión porque era "indefinido".

"Pasó así: nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y, a ese almuerzo vino alguien que me dijo: '¿A que no sabés con quién está saliendo la China?'. Entonces, con mi compañera Alejandra Salas, empezamos: '¿Qué es? ¿Jugador de fútbol? ¿Años? Vos, Guillermo, dijiste 'tiene casi 60 años'", siguió Tauro. Y el empresario sumó: "Cambió juventud por experiencia. Si llegamos a tener la información exacta la decimos".

Apenas un rato después, la China subió tres historias a su cuenta de Instagram mostrando su enojo por esa versión, y contando que había llamado a Coppola y recibió una respuesta que no la dejó nada satisfecha. "Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mi que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su 'trabajo' para joderle la vida a otros", publicó La China Suárez, sin dar nombres.

"¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire", siguió en la segunda historia que compartió con sus más de seis millones de seguidores.

Luego explicó: "Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'".