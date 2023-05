Una de las siamesas influencers presentó a su novio y reveló como es el acuerdo íntimo que tiene con su hermana

Una de las hermanas siamesas e influencers mexicanas presentó oficialmente a su novio y reveló detalles de como vive la relación a pesar de su condición. Carmen Andrade hizo público su romance con Daniel, a quien conoció a través de una app de citas.

“Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el principio que Daniel era diferente a los demás, porque no comenzó con una pregunta sobre mi condición”, contó a Carmen al medio Today.

Su hermana Lupita, a diferencia de Carmen, se declaró abiertamente asexual. Sin embargo, no fue un impedimento para que Carmen pueda tener una relación amorosa. Soy asexual, pero quiero que Carmen siente cabeza. Sé que eso es importante para ella”, explicó.

Sobre la relación entre su hermana y Daniel, Carmen aseguró que ambos “se llevan muy bien”.

Carmen y Daniel se conocieron a través de una app de citas (Foto: Instagram Carmen Andradre)



“Es divertido porque me quedo despierta más tarde que Lupita, pero cuando Daniel se queda a dormir, me duermo rápidamente y él se queda despierto hablando con ella”, relató Carmen.

Además, reveló que ambos buscan comprometerse: “Hemos estado juntos durante dos años y medio y hemos hablado de comprometernos, pero primero queremos vivir juntos”, contó.

En cuanto a como hace Carmen para pasar tiempo junto a su pareja, la joven explicó que trata de acordar con su hermana. “A veces me siento mal porque quiero pasar mucho tiempo con Daniel, así que tratamos de establecer acuerdos. Como que Lupita elija a qué lugar salimos a cenar o qué actividad vamos a hacer”, señaló.

También, en una entrevista para el canal de YouTube, Ask Me Anything, Carmen detalló como es su vida sexual. La joven mexicana explicó que como comparte el aparato reproductor con Lupita, no tiene intimidad con Daniel.