Salvaje ataque a machetazos a una necochense y a dos cordobeses en México: uno lucha por su vida

Una joven oriunda de Necochea y dos cordobeses resultaron con heridas de distinta consideración en las últimas horas al ser atacados en México a machetazos por un hombre en las Lagunas de Chacahua, uno de los destinos turísticos más importantes de la región. Una de las víctimas, de 23 años, está muy grave y lucha por su vida con profundas heridas en su cabeza. Su familia ya está en viaje hacía suelo mexicano y pide ayuda para juntar dinero para los gastos médicos.

El violento episodio ocurrió mientras se encontraban almorzando en un restaurante de la playa y fueron atacados por el desconocido que sin mediar palabras los atacó a machetazos. “Santiago Lastra (22 años) tiene cortes es las manos y una fractura. Su novia Macarena, de 29, tiene cortes profundos en la espalda y ya fue asistida con curaciones. El que está más grave es su amigo, Benjamín Gamond, que recibió tres machetazos en la cabeza. Está en estado delicado, muy grave”, dijo Fernando, padre de Santiago.

En las redes sociales se viralizaron las imágenes que muestran a Benjamín, quien vive desde hace cinco meses en México, tirado en la arena con serias heridas en la cabeza. Tras el ataque, fueron asistidos por lugareños y trasladados a bordo de una lancha al varadero de la localidad de El Zapotalito. Luego fueron derivados a un hospital de Puerto Escondido, ya que presentaban lesiones de gravedad.

Uno de los hermanos de Benjamín dijo que ya está viajando rumbo a México y pidió colaboración para reunir dinero y poder solventar los gastos médicos y de la internación. "En principio, estaban en la playa y un loco de mierda con un machete le pegó primero a él y sus amigos. Estuvo en el quirófano hasta anoche, está muy complicado. Estoy por viajar para allá a la tarde", dijo Facundo.

Otro de sus hermanos, que vive en Neuquén y es médico, también pidió ayuda a la comunidad en sus redes sociales: "Pendejo, tenés nuestra sangre y sos un huevero de pura cepa, no le aflojés!, peleala a muerte a fondo!", escribió en una foto con su hermano menor.

Marina, la mamá de Santiago, dijo a Cadena 3 que habló con su hijo anoche y "en el Hospital lo curaron, tenía heridas leves y fractura de una mano, pero fuera de peligro. A Benjamín lo llevaron a otro centro de salud más grande donde fue internado". "Santiago me dijo que no había ninguna explicación de lo ocurrido, simplemente vino un loco a atacar. Entiendo que está detenido, pero no tengo más información", comentó.

El agresor fue identificado como Cruz Irving, de 21 años. El hombre, originario del municipio de Ometepec, Guerrero, ya fue detenido y se encuentra a disposición de la Justicia.

Las Lagunas de Chacahua son una de las áreas naturales protegidas más representativas de la costa de Oaxaca, que comprenden la Bahía y Laguna de Chacahua y las lagunas de Tianguisto y Pastoría.