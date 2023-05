Millonario por error: le hizo mal la boleta a una clienta, se la quedó y se ganó la lotería

A la suerte hay que acompañarla, dicen. Pero a veces hasta un error puede terminar marcando el destino y hacerle ganar millones a una persona de la forma más increíble. Fue lo que ocurrió en los últimos días con el dueño de una agencia de lotería que se equivocó al realizar una boleta a pedido de una clienta, y cuando la mujer vio que no eran los números que ella había elegido, rechazó el ticket y pidió que le diera otro, con sus números favoritos. El agenciero no tuvo otro remedio que quedarse con la boleta mal hecha, pero terminó siendo la ganadora y le dejó en sus manos unos 50 mil dólares de premio.

La insólita situación ocurrió el 4 de mayo en la ciudad de Zigong, en China, cuando una mujer le dictó al dueño de una agencia la boleta que había elaborado para jugarle unos yuanes a la lotería. Los números los había pensado ahí mismo, pero no le pasó al agenciero el papel con las cifras elegidas que había escrito frente a una de las computadoras de la agencia, sino que se las dictó.

“Normalmente estoy ocupado. Les pido que me escriban los números de lotería que los clientes quieren comprar para no cometer un error. Ella podría haber estado apurada ese día, así que simplemente me lo leyó”, dijo el agenciero a los medios locales.

Para su fortuna (según lo que terminó pasando), el hombre tecleó por error las cifras y la clienta se negó a pagar el ticket cuando lo vio impreso y no reconoció la boleta que ella había pensado. El hombre insistió, pero no hubo caso.

La mujer, de 40 años, insistió en que quería un ticket con los números de su elección, algo a lo que accedió finalmente el dueño de la tienda, sabiendo que esa boleta mal realizada iba a quedar en su poder. Por eso tuvo que pagar de su propio dinero 18 yuanes (poco más de dos dólares y medio). Al otro día, no podía creer que esa boleta le había hecho ganar 300 mil yuanes (más de 43 mil dólares, poco más de 21 millones de pesos argentinos). Parte del dinero será destinado en la futura boda de su hijo, según reveló el afortunado a medios locales.