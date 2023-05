Video: el polémico festejo de Felipe Pettinato con su familia a un año del fatal incendio en su departamento

Felipe Pettinato fue dado de alta en las últimas horas, luego de estar un año internado tras el trágico incendio en su departamento en el que murió su neurólogo, Melchor Rodrigo, víctima de las llamas. El joven estuvo rodeado por su padre, Roberto, y su hermana, Tamara, y por varios amigos que festejaron el alta médica transitoria. Las imágenes generaron aún más dolor e indignación en la familia de la víctima, que a un año de su muerte todavía reclaman que Felipe preste declaración y empiecen a aclararse las circunstancias en las que murió Melchor Rodrigo.

“Hola, mi nombre es Felipe”, comenzó diciendo el joven al subir al escenario, donde fue recibido con aplausos por el resto de los internados. Durante su discurso agradeció a “un poder superior”, a EIRA (la fundación donde estuvo internado), a su familia, compañeros y compañeras. “Hoy cumplo 11 meses y 27 días. En tres días cumplo un año. Vengo de sufrir muchísimo, pasé por ocho neuropsiquiátricos”, comentó.

Roberto Pettinato también habló y le dedicó unas palabras a su hijo: “He pasado por tantos velatorios en el mundo del rock y la verdad es algo muy increíble lo que pasó con Felipe. Es un artista enorme. No necesito hablar tanto de él porque ya ustedes lo conocieron, entonces saben que es lo que es”. Tamara se mostró muy emocionada al recordar la primera vez que Felipe llegó a la fundación EIRA. “Yo hablé el día que lo trajimos a Felipe y casi no pude hablar porque llorábamos sin parar”, relató.

Mientras sostenía la mano de su hermano, confesó: “Mi ilusión era meterlo en un nuevo lugar, ya había pasado por ocho con la misma esperanza de que saliera mejor, recuperado. De que esta vez funcione y encuentre dentro suyo el motivo para salir adelante, para vivir y para elegir tener una vida sana y feliz. Lo dejamos con esa esperanza hace casi un año y fuimos viendo cómo evolucionaba y cómo llegó hasta acá”, señaló la panelista.

La causa no se mueve

La noche del 16 de mayo del 2022, el médico había llegado al departamento de Felipe Pettinato y cenaron juntos, hasta que un incendio destruyó el lugar por completo. Las consecuencias del incendio para médico y paciente fueron dispares. El cuerpo de Melchor fue encontrado en el lugar por los bomberos totalmente calcinado. El hijo de Roberto Pettinato salió de la escena sin un rasguño.

La causa a cargo del fiscal Martín Mainardi se investiga hasta hoy como un “incendio seguido de muerte”, aunque en los papeles aún se lee en la carátula del expediente, averiguación de causales de muerte. Todavía no hay imputados, algo que podría cambiar en los próximos días. Es que, para la Justicia, Felipe Pettinato es considerado un “sospechoso” por lo que sucedió y hasta designó un abogado defensor, pero al haber sido internado horas después del incendio, no se le pudo tomar declaración para que cuente qué pasó en el interior de su departamento.

Aunque pocos días después del hecho se conoció un informe pericial que aseguraba que el fuego habría comenzado en las piernas de Melchor Rodrigo mediante un liquido acelerante, lo que complicaba mucho la situación de Pettinato, esa sería una de las hipótesis que pueden trazarse de ese informe, aunque no la única. “El peritaje lo que indicó fue la presencia de restos de “hidrocarburos alifáticos” en todas las muestras obtenidas. Esta sustancia es un subproducto de derivados del petróleo entre los que están los combustibles pesados (gas oil, querosene, combustibles que no suele haber en una casa) y los plásticos o sus derivados (como telas, espuma de colchones, etc) y las pinturas (como las lacas). Las muestras fueron de varios lugares del hecho y todas dieron esa presencia”, explica una fuente de la investigación a Infobae.

Los próximos pasos del expediente están centrados en completar las pericias para luego definir una caratula. Luego se procederá a definir la situación de Felipe Pettinato. En caso de ser imputado, será llamado a indagatoria.