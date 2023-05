Polémico accionar policial contra un vendedor ambulante: "No me pueden sacar, me quedé sin trabajo hace 15 días"

En las últimas horas un polémico accionar policial contra un vendedor ambulante se viralizó en redes sociales. El hombre, que se encontraba vendiendo empanadas en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, debió entregarle su mercancía a los efectivos debido a que no contaba con un permiso para poder comerciar allí.

La situación quedó registrada en un video donde se puede observar al hombre rogándole a los policías para que no le quitaran sus pertenencias. El momento escaló tensiones y numerosas personas que se encontraban allí se acercaron para apoyar al vendedor.

“¡No me pueden sacar! Es la primera vez que vendo. Me quedé sin laburo hace 15 días y tengo dos pibes, loco. Ya me sacaste todo, ya me arruinaste”, le suplicó el hombre a una inspectora de la AGC, que ya estaba con la planilla en mano, dispuesta a labrar el acta correspondiente y llevarse todas sus pertenencias.

“¡El carro dejáselo! Ya bastante se van a robar todo esto y ahora también se van a robar eso. ¡Dejáselo loco!”, se escucha decir a uno de los testigos que se encontraban allí.

“Acá venden falopa todas las noches loco. Dejen de perseguir al laburante”, advirtió otra persona. No obstante, los integrantes de la AGC no escucharon los pedidos para que le devolvieran todo a Pablo, y el hombre finalmente tuvo que irse del parque.

El hecho se viralizó en redes sociales y generó un gran repudio por parte de los usuarios, que mostraron su solidaridad hacia el vendedor. Entre ellos el reconocido streamer y conductor de Piso 18, Gerónimo "Momo" Benavides, le pidió una colaboración a sus seguidores para ayudar al hombre. Si encuentran el contacto de Pablo le financio el emprendimiento”, escribió en su perfil de Twitter. Y en un segundo tuit, agregó: “Y aclaro que la pongo de mi bolsillo”.