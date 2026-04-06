"Está lleno de fisuras": vecinos de la Vieja Terminal se manifestaron contra la inseguridad

Vecinos de la Vieja Terminal se agolparon en la tarde de este lunes en la esquina de Gascón y Lamadrid para manifestarse contra la inseguridad y exigir respuestas urgentes para reestablecer el orden público y el control en el barrio.

Como había sido adelantado por este medio, decenas de frentistas se autoconvocaron a partir de las 18 y reclamaron mayor presencia policial y prevención efectiva, intervención integral ante situaciones de consumo en la vía pública, controles rigurosos sobre bares y locales nocturnos, y acciones concretas y sostenidas por parte de las autoridades.

Durante la protesta, una móvil de la Secretaría de Seguridad municipal se presentó en el reclamo y una mujer le arrojó una remera con críticas hacia la Policía y el Poder Judicial, mientras la muchedumbre avalaba ese accionar y se hacía escuchar al grito de "Seguridad".

Además, los habitantes del barrio, disconformes con la ola de robos y el crítico panorama en que se transforma cuando cae el sol, impidieron la circulación vehicular por Gascón y tiraron dos colchones en el asfalto para graficar el crecimiento de personas en situación de calle que pernoctan en la zona.

De acuerdo al testimonio de un manifestante a 0223, "la situación está cada vez peor, hay más personas durmiendo en la calle, más ´trapitos´ y robos", y los vecinos ya no pueden "ni dejar la batería del auto" porque la sustraen, lo que llevó a una indignación y cansancio generalizado.

"Estamos cansados de que nos roben y le peguen a la gente. Está lleno de fisuras y personas consumiendo ´pipa´. Te roban cualquier cosas para poder ´pipear´", ilustró acerca de la realidad que atraviesan en el barrio.

"A mí me abrieron la camioneta 25 veces y estamos cansados de que nos abran el auto, nos rompan los vidrios, nos roben una bicicleta o un teléfono y que fumen a cualquier hora. En el verano está espectacular, es como estar en Miami, pero después pasa a a ser tierra de nadie. Se olvidaron que hay casi un millón de habitantes, cómo no va a haber seguridad", remarcó.

En última instancia, reiteró el pedido de los vecinos y solicitó: "Queremos que saquen a todos estos fisuras de la calle y que se preocupen por la limpieza, porque esto es una mugre. Está todo en estado de abandono. Hay jeringas por todos lados, gente que se inyecta".