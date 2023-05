"No podemos permitir que Panadero siga en la calle"

En el marco de un nuevo juicio a Ricardo Panadero, el expolicía acusado de ser uno de los autores del secuestro, violación y asesinato de Natalia Melmann, ocurrido el 4 de febrero de 2001 en Miramar, los padres de la víctima renovaron el desesperado pedido de justicia.

“Tenemos todas las expectativas de que sea condenado de una vez por todas”, declaró Gustavo Melmann, papá de Natalia, poco antes de ingresar a Tribunales.

En declaraciones a 0223, Melmann sostuvo que “la sociedad de Miramar ya lo ha condenado porque fue el primer nombre que surgió cuando apareció Nati muerta. Estaban de guardia y no tenemos ninguna duda de que estuvieron involucrados en otros homicidios de mujeres”.

En ese aspecto, consideró que si Panadero todavía no fue condenado fue porque en su momento “era un escándalo único e internacional que cinco policías tomaran a una jovencita para torturarla, violarla y matarla para divertirse”.

A su lado, Laura Calampuca, madre de Natalia Melmann, pidió a que el Ricardo Panadero sea condenado y que "no salga nunca más" y que por temor a que a otras chicas le suceda lo mismo que a su hija, "no podemos permitir que siga en la calle".

"Este es el anteúltimo pero nos falta el quinto ADN, que nunca lo buscaron. Espero sobrevivir varios años más para encontrar al quinto y que no quede ninguno libre", contó con la voz entrecortada por el llanto.

En relación al Tribunal que realizará el segundo juicio contra Panadero, Calampuca confió en que “son otras personas y espero que tengan en cuenta y que se pueda demostrar que él estuvo ahí”, ya que enfatizo, “eran toda una camarilla de tipos que se dedicaban a esto y a robar. Ellos eran la caja de la comisaría y ese día se les dio por hacer una fiestita".

"Lo que hicieron con ella fue raptarla, secuestrarla, torturarla, violarla, emborracharla y reventarle las costillas y después matarla. Si me la hubieran dejado viva, yo creo que recogería los restos y los uniría y haría vivir, pero no me lo permitieron, la mataron y la tiraron al Vivero", concluyó.

El debate comenzará este martes y se extenderá durante seis jornadas con la declaración de decenas de testigos, para después pasar el momento de los alegatos de las partes y la sentencia de los jueces. Panadero está imputado por el delito de "privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa".