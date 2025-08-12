Rechazaron dar la libertad condicional a dos de los condenados por el crimen de Natalia Melmann

La Justicia de Ejecución Penal rechazó este martes el pedido de libertad condicional de la defensa de dos de los policías condenado a prisión perpetua por el secuestro, violación, tortura y asesinato de Natalia Melmann ocurrido en febrero de 2001 en la ciudad de Miramar.

La medida dispuesta por el Juez Ricardo Perdichizzi –que será apelada por la defensa de Oscar Echenique y Ricardo Anselmini- se tomó tras la audiencia que se practicó esta mañana de manera semi presencial. El expediente debe ser resuelto ahora por la Cámara de Apelación y Garantías.

La adolescente fue violada y asesinada en febrero de 2001.

Por el crimen de la adolescente también fue condenado en el primer juicio a prisión perpetua Ricardo Suárez como coautor de rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa.

El cuarto sospechoso, Ricardo Panadero, había sido absuelto en dos oportunidades, pero el último debate fue anulado en Casación en 2019 y en 2023 también fue condenado a prisión perpetua.

A veinticuatro años del crimen de la adolescente, la causa continúa para identificar el quinto perfil genético hallado en su momento. Luego de las muestras que se tomaron a algunos de los otros policías que en esa fecha revestían tareas en la ciudad de Miramar, hay tres extracciones de sangre pendientes a Osvaldo Sissi, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez que podrían tener lugar el próximo viernes en la Asesoría Pericial.