Preocupa la considerable baja de familias marplatenses que quieren adoptar

En busca de evacuar todo tipo de dudas sobre la temática, este viernes a las 14 se realizará la charla “Uniendo Caminos”, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, que será la primera de una serie de encuentros que se replicarán en escuelas y sociedades de fomento, con el objetivo de visibilizar, sensibilizar, y concientizar sobre la adopción.

"Necesitamos familias que quieran adoptar, cuidar a niños, niñas y adolescentes, especialmente niños más grandes, grupos de hermanos. No tenemos en el Fuero de Familia hoy, números satisfactorios para cubrir esa necesidad constitucional que están esperando en las instituciones, en los hogares municipales y provinciales y las familias no están”, habló en diálogo con 0223, la doctora Alejandra Obligado, Jueza del Fuero de Familia de General Pueyrredon.

La jueza expresó su preocupación por la considerable baja de casos de adopción en la actualidad, en la que puede pesar la crisis económica pero sobre todo el de la responsabilidad. “Hay una respuesta fáctica, porque ha mermado: de tener 200 legajos hace 10 años atrás, ahora pasamos a tener 5. Entiendo que por lógica, la cuestión económica es un factor pero la cuestión que más pesa, es que cada vez se sabe más que adoptar no es romántico, es un acto de responsabilidad. Olvídate de ver la maratón de Netflix con tu marido, que desde hace 10 años están solos. Un niño implica responsabilidad”, resaltó.

La mayoría de las familias quieren adoptar bebés

Otra de las realidades que se viven en los juzgados de familia de Mar del Plata es que la mayoría de las familias no están interesadas en adoptar a nenes de mayor edad o con algún problema de salud. “La voluntad adoptiva es de 0 a 2 años en el 90% pero también nos ha pasado que hemos tenido bebés con alguna discapacidad, con alguna necesidad de tratamiento o acompañamiento. Que si se lo cuida va a tener un proyecto de vida divino, que no va a tener la misma calidad de vida si se cría o se hace más grande en instituciones. Va tenerla si está en una familia”, dijo la funcionaria judicial.

En ese aspecto, Obligado explicó que no necesariamente se puede proteger a estas infancias incluyéndolos en nuestra casa. “El vínculo hace que pueda vivir con ellos o tener una vinculación en la que vos vivís en tu casa y ellos en el hogar, es tu familia pero con domicilios separados”, detalló.

Y explicó: "En la adopción, es una construcción familiar que crea filiación, nuestra relación de padres e hijos y el caso del cuidador familiar, es una relación de cuidado y responsabilidad sin que el estado pague al cuidador, una situación de voluntad absoluta libre y obviamente no rentada. Son personas que tienen la posibilidad absoluta de tener chicos más grandes entre 10 y 17 años para que vivan y tengan un espacio, se integren a esa familia. Ha pasado, que a los 17 años, un nene vino y me dijo `quiero que me adopten´, recordó.

"Los chicos quieren familias, no necesariamente una mamá y un papá. Quieren familias, que los amen. Cuando en los 90´ crean el proceso adoptivo siempre se pensó cuando estaban casados, pero a partir del 2015, con un código moderno, cambió algunas cosas: si no estás casado y unido en convivencia (concubinato), si estas de novio con Pedro, si son dos mujeres o dos hombres o si estas solo o sola, también", añadió.

En la charla, que se realizará en esta ocasión en la Facultad de 25 de Mayo 2855, se busca derribar todo tipo de mitos sobre la adopción. “Una vez un señor me dijo que todos sus hijos se habían ido, que tenía una habitación impecable, que tenía comida para darle, ganas de estar con un alguien y que no quería estar solo. “Quiero darle este amor que tengo”. Y de eso se trata, de abrirle a este chico de 10 años la puerta de tu casa”.

Quienes quieran realizar consultas sobre la jornada o sobre la temática podrán comunicarse al siguiente mail: juzfam5-mp@jusbuenosaires.gov.ar