"Ayudame que le quiero cortar el cuello": el dramático relato sobre una mujer que quiso degollar a un gato

-¿Te ayudo en algo?

-Sí, ayudame que le quiero cortar el cuello.

El diálogo parece sacado de un cuento pero forma parte de la realidad que vivió una chica en el barrio San Martín. A través de sus redes, la joven denunció que una mujer quiso degollar a un gato en plena vía pública.

El hecho, según el relato que compartió Brenda y que se viralizó en las últimas horas en Facebook, ocurrió en la mañana del viernes, pasadas las 9, en las afueras de una casa que se encuentra en la calle Mateotti al 2200.

En ese momento, la chica se dirigía a su trabajo cuando se detuvo, sorprendida, al ver que una mujer forcejeaba con un gato. “Me llamó la atención la situación y subí a la vereda para ver si la podía ayudar. Me pidió que sostenga al gato, le pregunte qué quería hacer y me respondió: ‘cortarle el cuello’”, recordó, y aseguró que la mujer portaba un cuchillo de “aproximadamente cuatro dedos de largo”.

Brenda, en shock, se alejó del peligro y siguió camino hasta que llegó a su lugar de trabajo y, entre lágrimas, contó lo vivido. “No puedo creer que en el mundo realmente exista gente así. En ningún momento me agredió, no me habló mal: me pidió un favor con tanta naturalidad como si estuviera por darle una pastilla antidesparasitaria. Estoy destrozada”, expresó.

En contacto con 0223, la joven aclaró que no presentó denuncia en comisaría ni en el Departamento de Zoonosis, que depende de la Secretaría de Salud de la municipalidad, e indicó que hay sospechas de que la protagonista de la historia es una persona atravesada por un consumo problemático de sustancias que viviría "a la vuelta" de la cuadra donde se produjeron los hechos. “Después de lo que publiqué, también se contactó conmigo una vecina de ahí. Me dijo que el gato está bien, aunque algo lastimado y asustado. Todavía no lograron capturarlo”, dijo.

No es el primer hecho de estas características que se registra en el último tiempo en la ciudad. En marzo, trascendieron videos de un adolescente que se dedicaba a matar gatos con excesiva crueldad en los barrios Villa Primera y Parque Luro, algo que le mereció una imputación en una causa penal por la infracción a la ley Sarmiento de protección animal. El expediente hoy sigue en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Ante la recurrencia de estos episodios de violencia, rescatistas reiteran a los dueños de mascotas la importancia de respetar las medidas de cuidado en sus hogares y evitar que salgan a la calle para no exponerlos a otro tipo de riesgos.