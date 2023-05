Video: turista atravesó un piquete, atropelló a dos docentes y casi lo linchan

Un turista que iba en su auto junto a su familia por las rutas salteñas terminó detenido luego de atravesar un piquete docente, lesionar a dos maestras y a un policía que se le metió por la ventanilla del conductor para tratar de detener su marcha. El hombre, de 45 años, fue increpado por los manifestantes mientras era detenido por varios efectivos, que lo retiraron rápido de la escena para que no sea golpeado por los piqueteros. Este sábado será imputado, aunque ninguna de las personas lastimadas tiene heridas de gravedad.

El momento de gran tensión se dio el viernes por la tarde en el corte que los docentes autoconvocados del Valle Calchaquí realizan en las rutas 40 y 68, cuando un turista atravesó la manifestación en su vehículo, golpeó a dos docentes y luego arrastró a un policía intentó detener la marcha del rodado, algo que logró pocos metros más adelante, colgado de la ventanilla.

El hombre fue apresado por varios efectivos, sin resistirse, mientras los docentes le recriminaron la actitud de querer atropellarlos. "Asesino, ¿qué hacés?, desubicado de mierd... ¿eso es lo que le enseñás a la criatura? Eso no se hace, ¿Qué te pasa?", le gritaron las manifestantes según se escucha en los videos grabados por ellos mismos. "No a la represión, sí a la educación" grita una de las docentes que presenció el incidente.

Los docentes autoconvocados realizan desde hace varios días cortes intermitentes de rutas en diferentes lugares de la provincia en reclamo de mejoras salariales y edilicias. En este caso, la protesta se realiza en la intersección de las rutas 40 y 68. Los manifestantes acamparon al costado del acceso norte de Cafayate desde las 10 de la mañana.

"Cuando nos estábamos manifestando un conductor quiso llevarse por delante a dos colegas, a una le aplastó las piernas, yo me colgué y al hombre no le importó. En ese momento un policía se tiró para impedir que siga, pero lo mismo quiso salir a toda velocidad", dijo una de las docentes. Dos de sus colegas fueron asistidas en el hospital de la zona con lesiones leves, y denunciaron al conductor en la comisaría. Los manifestantes aseguraron que "faltaban pocos minutos para levantar el corte" y que el conductor "no quiso esperar".

La audiencia de imputación por la posible comisión de los delitos de atentado a la autoridad y agresión con toda arma se producirá este sábado por la mañana, luego del correspondiente control de legalidad, según informó el Ministerio Público Fiscal.