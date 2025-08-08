Horror: estranguló y asesinó a golpes a su mamá de 90 años

Una mujer de 90 años fue asesinada a golpes en el rostro y estrangulada en su vivienda: por el crimen, que tuvo lugar ayer en el sur del Conurbano bonaerense, detuvieron a uno de los hijos de la anciana, quien aparece sospechado de haber cometido matricidio. La víctima del hecho fue identificada como Clara Mirta Garcete, y el episodio se produjo en una finca situada en calle Zufriategui al 3200, casi en el cruce con Arreghini.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad arribaron al lugar al recibir una alerta en el número telefónico de emergencias 911, oportunidad en la que hallaron el cadáver de la mujer. En base a los testimonios de inquilinos de las casas linderas, aprehendieron a un descendiente de la señora, de 54 años, quien aparece sindicado de haber sido autor de la mortal agresión.

Los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo de la fallecida y lograron determinar que presentaba tanto golpes en la cara como signos de estrangulamiento, por lo que los servidores públicos de la comisaría 7ª del distrito se encargaron de investigar lo acontecido. Al llegar al lugar, los oficiales habían sido recibidos por el presunto agresor, quien relató que su madre le había exigido una silla para sentarse en el patio.

Tras cumplir con el pedido, supuestamente escuchó un golpe repentino. Al ingresar nuevamente a la propiedad, la encontró tendida en el suelo con manchas de sangre. En ese sentido, aseveró que intentó asistirla, y que la mujer suspiró un par de veces antes de dejar de respirar. Por lo pronto, intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada como "homicidio agravado por el vínculo”, la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.