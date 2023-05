Mascherano pidió calma sobre Romero: "No se olviden que tiene 18 años"

Javier Mascherano, entrenador del seleccionado de fútbol Sub 20 de la Argentina, destacó el talento de Luka Romero, una de las figuras del equipo en la fase de grupos, pero con cautela para no generar "ningún tipo de tensión" que pueda perjudicar su ascendente carrera en Europa y con la camiseta "albiceleste".

"Luka es un gran jugador, por algo debutó a los 15 en Mallorca y hace años está en Lazio. No hay que olvidarse que es un chico que tiene 18 años. Nosotros, desde nuestro lugar, tenemos que acompañarlo para que tenga una linda carrera, ojalá a nivel a nivel europeo y en la Selección", reflexionó Mascherano luego de la gran actuación del zurdo en la goleada sobre Nueva Zelanda por 5-0 para cerrar el grupo A del Mundial Argentina 2023.

"No hay generar ningún tipo de tensión y debemos darle cosas positivas para que pueda seguir creciendo y potenciándose", agregó el DT, un conocedor de la materia en caso de apariciones prematuras. A los 19, el "Jefecito", apodo heredado por haber surgido a la sombra de Leonardo Astrada, debutó en el seleccionado mayor que dirigía Marcelo Bielsa sin haber disputado ni un minuto en el primer equipo de River Plate.

El golazo que convirtió Luka Romero a los 35 minutos del primer tiempo para el 3-0 parcial del seleccionado generó una inmediata comparación con Lionel Messi y hasta la cuenta oficial de la FIFA rememoró un tanto similar del rosarino en el Mundial Sub-20 2005 ante Brasil. "Cuestión de zurdos, de Messi a Romero. Dos golazos al ángulo en la Copa Mundial Sub-20", fue el mensaje del ente organizador del torneo en los canales oficiales.

Mascherano, en cambio, no se sube a ninguna comparación que podría perjudicar a su dirigido y prefirió elogiar su "actitud y predisposición". "Estamos muy contentos con la actitud y predisposición de Luka. Siempre que le tocó entrar lo hizo de la mejor manera y como titular también tuvo un gran rendimiento", estimó el entrenador.

Romero, que en noviembre cumplirá los 19 años, había jugado 79 minutos en total en las dos primeras fechas pero ese tiempo le había alcanzado para demostrar su gran pegada y marcar el segundo del 3-0 ante Guatemala para significó el primer paso hacia los octavos de final. El nivel de Romero y de los otros futbolistas que integraron el equipo alternativo que jugó ante Nueva Zelanda generó un "lindo" problema para Mascherano de cara al compromiso del próximo miércoles, nuevamente en San Juan, con rival a confirmar. "Mientras más alto sea el nivel de las chicos, elevará el del equipo. A la hora de elegir será un problema pero con la certeza de que cualquiera lo puede hacer muy bien. Es una garantía saber que si tenemos que modificar habrá respuestas. De eso se tratan los cambios", analizó "Masche".

Al mismo tiempo, el entrenador reveló el mensaje que le trata de inculcar a sus dirigidos: "Eso es lo que les trato de decir a los chicos. Entiendo que no es fácil saber que no vas a jugar de inicio pero el que está afuera es tan o más importante que el que está adentro porque cuando las cosas no funcionan, echamos mano al banco para solucionar los problemas". El otro acierto de Mascherano en el partido que coronó de manera perfecta la fase de grupos fue el esquema táctico con tres centrales que le permitió resguardar a los laterales titulares Agustín Giay y Valentín Barco. "Jugamos con tres centrales y dos volantes porque creímos que eran suficientes para defender y en ataque elegimos dos extremos con amplitud y gente por adentro. Además, 'Nacho' Miramón nos dio una mano grandísima como lateral al momento de defender. Sin su trabajo hubiera sido imposible que funcione", remarcó el DT sobre la llamativa labor del jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata que ofició de mediocampista interno durante el ataque y lateral derecho en defensa. "Solo lo practicamos el día previo. Cuando las cosas salen bien es por los jugadores. Nosotros proponemos pero el jugador es el que toma las decisiones. Ahí está la inteligencia y la intuición del jugador. Nosotros creíamos que 'Nacho' lo podía hacer y por suerte no nos equivocamos", subrayó.

La rápida resolución del partido contra los campeones oceánicos también le permitió a Mascherano darle minutos a un nuevo integrante del plantel: el arquero suplente Nicolás Claa, quien ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo por Federico Gomes Gerth. "Siempre que podemos creemos que es importante para el bienestar del grupo que todos tengan su oportunidad. Ahora solo nos queda que juegue Lucas Lavagnino (el tercer arquero) y ojalá pueda tener su chance porque lo merece", completó Mascherano, con la tranquilidad del primer objetivo cumplido.

El seleccionado juvenil espera por su rival de octavos de final con todos los jugadores a disposición y con cuatro prácticas por delante para recuperar al máximo a jugadores con fatigas musculares como el caso de Valentín Carboni. El seleccionado no tendrá descanso y se entrenará desde las 15:30 en el estadio Hilario Sánchez de San Martín de San Juan.