Vuelve el conflicto con el transporte escolar: madres irán a reclamar al Consejo

Madres de estudiantes de escuelas periféricas de la ciudad denuncian un nuevo corte en el servicio de transporte escolar, por lo que decidieron trasladarse el próximo lunes hasta el Consejo Escolar para solicitar la restitución.

El conflicto que mantuvo sin traslados durante casi dos meses a más de dos mil chicos de Mar del Plata y Batán se reanudó esta semana, luego de que llegaran novedades inesperadas.

"Creímos que el problema estaba solucionado cuando retomaron el servicio pero ayer los papás y mamás recibimos un mensaje y nos pusieron en un grupo nuevo de combis. Nos dijeron que varios de nuestros chicos iban a tener un transporte nuevo con otro recorrido a partir del lunes. Pero a la noche nos dijeron que recién iban a arrancar el miércoles. Ahora ya no sabemos qué va a pasar", contó a 0223 Elvira, una de las mamás.

Si bien pidieron que tanto lunes como martes fueran con la combi que estaban utilizando, les fue denegado y la respuesta las preocupó: "Nos dijeron que hasta que no resolvieran la cuestión administrativa no iban a tener la combi, con los tiempos que sabemos que eso conlleva".

La situación vuelve a poner en jaque la escolaridad de miles de chicos que ya vieron interrumpido el servicio en dos ocasiones este año.

"Estamos muy mal, más que soluciones nos trajeron un problema. Hay otras escuelas y chicos que tienen discapacidad que no están contando con el servicio directamente. Nos dejan de nuevo a pie y con más problemas, porque no sabemos ni cuándo ni cómo van a volver", denunció Elvira.

Desde el Consejo Escolar habían asegurado que la última demora se debía a fallas administrativas de la Provincia que no enviaba presupuestos adecuados para los transportistas. Esta vez, la respuesta que obtuvieron las madres fue que "aparentemente está mal armado el nuevo esquema".

Para no llegar al corte de ruta como sucedió en la 88, el grupo decidió acercarse el próximo lunes a las 9 al Consejo Escolar: "Vamos a ir a reclamar y que nos expliquen qué está pasando".