Fito Páez presentó EADDA 9223, la reversión de "El amor después del amor"

A casi 31 años de la edición original del disco más vendido de rock nacional, Fito Páez presentó este martes EADDA 9223, la reversión del clásico albúm El amor después del amor. "Esta odisea llevó un año", contó el músico sobre esta nueva obra que contó con la participación de invitados de lujo.

Andrés Calamaro, Lali Espósito, Elvis Costello, Wos, Mon Laferte, Chico Buarque, Marisa Monte, Ca7riel, Nathy Peluso, Conociendo Rusia, Ángela Aguilar, David Lebón, Leiva, Nicki Nicole, María Castillo de Lima, Ángela Aguilar, Antonio Carmona y Estela Morente son quienes participaron en la reversión, que no tardó en ser ovacionada.

EADDA 9223 está disponible en plataformas digitales y además fue lanzada en CD, vinilo y cassette. Esta reversión toma debida distancia de la producción original, con vuelo propio y libre de guiños que obligan a un conocimiento previo de las canciones.

“Por supuesto que es imposible de empatar (un disco como “El amor después del amor”). Vas en pos de otra cosa. Las cosas no tienen por qué empatar, ni ganar, ni perder. En las humanidades no existe eso”, dijo el músico rosarino cuando Télam le preguntó al respecto durante la conferencia de prensa ofrecida en una escucha previa del nuevo álbum.

Por otra parte, sobre las colaboraciones, Fito contó: "Hacer esto fue muy hermoso porque me permitió colaborar con un montón de artistas en muchos lados del mundo y conectar a través de la música. Y eso parece un dato menor, pero no lo es, en definitiva. Jamás. Porque la música es uno de los instrumentos hoy en el mundo que permite conectar los corazones y generar algo salido un poco de la real politik o de los movimientos ligados a la cooptación de votos".

Asimismo, el músico le agradeció a los músicos que participaron del álbum, a sus coproductores Diego Olivero y Gustavo Borner, a las orquestas y directores que intervinieron y a los técnicos. “Por eso también esto es una obra política, porque todos los proyectos son colectivos. Y cuando los colectivos se ponen a funcionar con una buena orden... Puede aparecer algo muy hermoso”, explicó.

Y agregó: "Había que elegir qué hacía cada uno. No hubo un casting pero a cada cantante o cada artista que participó se le pidió específicamente algo muy neto. No existió el tomar las cosas y hacerlas como cada uno quería. Y todos se comprometieron mucho al hacerlo. Es decir, no hubo ningún turismo por el álbum. Lo dieron todo de verdad. Hubo una exigencia pero que casi no hubo que nombrarla porque ninguno lo hizo".