Pity Álvarez anunció una fecha en Vélez y estallaron las redes

Cristian "El Pity" Álvarez se convirtió en tendencia este viernes al anunciar que volverá a los escenarios en un recital que se llevará adelante en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield el 5 de diciembre.

El cantante de 53 años lo confirmó en sus redes sociales oficiales, donde también contó que están próximos a lanzar un nuevo disco llamado Basado en hechos reales.

En horas de la madrugada del viernes 8 de agosto, trascendió un inesperado video del Pity Álvarez, quien se abrió una cuenta de Instagram para estar en comunicación con su gente. En el mismo, se lo pudo observar bajo una luz tenue y fiel a su estilo, anunció que vuelve a los escenarios, aunque se desconoce si será con Intoxicados, Viejas Locas y como solista.

"Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros -por Intoxicados y Viejas Locas- y tengo dos noticias muy lindas para dar", introdujo el artista. Luego de lanzar la noticia que causó furor en el ambiente de la música, aclaró que el disco ya está terminado y será lanzado a todas las plataformas antes del recital en Vélez.



