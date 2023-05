Habló Agustina, la modelo e influencer del video íntimo filtrado con Tomás Holder

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022 y participante confirmado para el "Bailando" que prepara Marcelo Tinelli, fue tendencia en las últimas horas luego de que se filtrara un video íntimo en el que está teniendo sexo con una mujer. La grabación se viralizó en Twitter, dura un minuto y medio y se lo ve manteniendo relaciones con una joven que sostiene el celular, y luego se lo alcanza a él para que continúe filmando todo lo que hacen.

Luego de que el propio Holder contara que no siente vergüenza por las imágenes que se viralizaron pero que le preocupa que llegue a muchos chicos que lo siguen en las redes sociales, y diera a entender que alguien había pasado el video en busca de fama, en clara alusión a la protagonista del video, la chica en cuestión habló en su Instagram y contó su versión.

La joven se llama Agustina y trabaja como modelo e influencer. En su cuenta oficial de Instagram, tiene una cuenta profesional configurada como creadora de videos. Tras ser tendencia, contó cómo conoció a Tomás y decidió habilitar la opción para que las personas le hicieran preguntas a través de Instagram y fue dando las respuestas en grabaciones que fue publicando en sus historias.

“El video que se filtró es algo que pasó hace dos meses y pico”, aseguró sobre el encuentro sexual que mantuvo con el exGran Hermano. Explicó que se conocieron en una fiesta, se sacaron una foto, y Holder la buscó y la contactó a través del Instagram. "Nos vimos al día siguiente, hablando me di cuenta que no es para nada como se muestra en las redes. Es un ser re dulce y bueno. ¡Eso me atrapó un montón!", escribió.

"Estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y lo pasamos muy rico", dijo la joven, y contó detalles sexuales de sus encuentros y que el video había sido grabado para ellos, pero ahora lo ofrece a cambio de 2.750 pesos. Cuando le preguntaron si hubo un vínculo sentimental con el joven mediático, Agustina contestó: “Es un amor, es un divino, creo que estábamos para diferentes cosas y cada uno buscaba un rumbo diferente”. También aclaró que en la actualidad está en pareja, pero no con Holder.

Sobre cómo llegó el video a Twitter, aclaró: “Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”, comentó.