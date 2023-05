"Se la estaban comiendo": una nena fue a un cumple, la atacaron 4 perros y le amputaron un brazo

Una nena de 9 años se encuentra internada en grave estado tras ser atacada por cuatro perros en una vivienda de la localidad cordobesa de Valle Hermoso y, según los primeros datos, tuvieron que amputarle un brazo como consecuencia de la brutal agresión.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo cuando una familia festejaba un cumpleaños en su vivienda, a la que la nena había ido acompañada por su abuela, hermana de la cumpleañera. El grupo familiar había viajado desde la localidad de Pilar para el cumpleaños y se encontraba almorzando cuando la pequeña fue atacada por los cuatro perros.

“Son cuatro perros grandes bien cuidados. No sabemos qué pasó. Fue un segundo. Habíamos ido a festejar el cumpleaños de mi hermana. Fui con mi nietita. La mamá de ella no fue. Éramos muchas personas, estábamos comiendo, salió, no sabemos qué pasó si se acercó a los perros que comían o qué”, manifestó la abuela en declaraciones a la emisora local LV3.

Los perros fueron sacrificados por la propia familia. “Lo extraño es que conocían a la nena porque ya la habían visto en otras oportunidades”, indicó su abuela.

Verónica Petri, la directora del Hospital de Niños, donde se encuentra internada la nena, manifestó que cuando ingresó presentaba "la amputación del miembro superior izquierdo, fractura expuesta de omóplato derecho, contusiones pulmonares, lesiones múltiples en cuero cabelludo y pabellones auriculares”.

Agregó que por la gravedad de las lesiones debió ingresar directamente a quirófano y que hoy se encuentra en unidad de terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, con “pronóstico reservado y estado crítico”.

Gastón, el papá de la nena, brindó más detalles a TN: “Fue a pasar el fin de semana allá. Su abuela estaba comiendo cuando mi hija salió al patio a jugar y no entró más. Cuando la vio era como que los perros se la estaban comiendo. Al hospital llego con el brazo que le pendía de un pedazo de músculo. Tuvieron que amputárselo porque era la vida de ella o salvar el brazo”, contó y agregó: “El parte médico dijeron que era muy temprano para saber si ella va a salir adelante o no. Hay que esperar los próximos días”