Vence el plazo para la presentación de las alianzas electorales: ¿cuál es la importancia para Mar del Plata?

Este miércoles a la medianoche vence el primero de los plazos relevantes del calendario definido por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para la realización de las elecciones nacionales y que, al menos hasta las PASO, será acompañado por la Provincia de Buenos Aires, donde aún resta que el gobernador Kicillof oficialice la fecha de las elecciones generales. Hasta este 14 de junio tendrán plazo los partidos para presentar las alianzas electorales con las cuales irán a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), si bien a nivel provincial el tiempo se extenderá hasta las 9.30 del jueves. ¿Cuál es la importancia en general y en particular para Mar del Plata de este plazo?

Como punto de partida, hay que comprender que centralmente existen dos formas en las cuales se pueden presentar las listas para competir en las elecciones. La más usual, a través de las alianzas transitorias, las cuales están compuestas por dos o más partidos; y la menos utilizada, cuando un partido se presenta en soledad. Los principales protagonistas son las alianzas, o frentes electorales, donde por ejemplo en la última presidencial accedieron seis alianzas a las elecciones generales de octubre, con el protagonismo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Otro es el escenario municipal, con una fuerte tradición de agrupaciones municipales, donde a la General de ese año accedieron –tras superar el 1,5% de los votos válidos en las PASO- Acción Marplatense y Agrupación Atlántica, con las candidaturas de los exintendentes Gustavo Pulti y Carlos Arroyo, respectivamente.

El calendario establece que a 60 días de las PASO vence el plazo para solicitar reconocimiento de las alianzas para participar en los comicios, por lo que los principales referentes trabajan a contra reloj para cerrar los acuerdos internos que permitan elevar la documentación a la CNE, en el caso de los comicios nacionales, y a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de las elecciones bonaerenses y municipales.

Entre la documentación, los frentes deben presentar el acuerdo constitutivo de la alianza, incluido el acuerdo financiero; el reglamento electoral; la aprobación por los órganos de dirección de cada partido; el domicilio y la designación de apoderados; la constitución de la junta electoral de la alianza; y el acuerdo sobre la forma en que se distribuirán los aportes correspondientes al fondo partidario permanente.

Montenegro y Raverta, los animadores de la elección 2019 podrían volver a enfrentarse, aunque corren rumores sobre el futuro del jefe comunal.

Si bien el debate más crucial puertas adentro de los frentes es el armado de las listas, que se conocerán el 24 de junio, el reglamento electoral tiene vital relevancia de cara al vencimiento de ese próximo plazo. ¿Por qué? En el reglamento electoral se establece, entre otras cosas, la forma en la cual se armarán las listas legislativas tras el resultado de las PASO. Es decir, cómo se integrarán la o las listas perdedoras en la lista que resultó ganadora en los casos que haya habido competencia en cada alianza. Con la confirmación de la interna en Juntos por el Cambio en Nación (Larreta y Bullrich) y en Provincia (Santilli y Grindetti), y la posibilidad que ocurra lo mismo en el Frente de Todos, el debate gana relieve.

Precisamente, las condiciones que se establezcan en el reglamento electoral alentarán o desalentarán la competencia interna, sobre todo para aquellos espacios que cuentan con menor estructura. Si bien todo se encuentra en momento de resolución, en Juntos los intendentes del Pro presionan para aumentar el piso de votos que deben obtener las minorías para integrar la lista final, como una forma de bloquear la aparición de competidores. En el Frente de Todos, el clima no es menos tenso, donde Daniel Scioli insiste con disputar la interna, para lo cual debería, en principios, presentar competencia en las provincias y municipios. Si bien se aplicaría el sistema D´hondt, la discusión está en el piso electoral. La Cámpora pretende que sea alto, posiblemente del 40%, para de ese modo desalentar la participación de otras listas, mientras que la gente de Scioli pretende un piso del 20% o 25%. Los sectores más cercanos a Cristina también pretenderían poner como cláusula que la minoría recién se integre desde el puesto 11 de la lista de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires.

Un aspecto no menor es cómo será el reparto de cargos en la lista legislativa para la General contemplando la necesidad de cumplir con la distribución equitativa de género, un factor muchas veces no contemplado al momento de redactar el reglamento electoral interno. Por ejemplo, la situación impactó notoriamente en las listas de concejales de Juntos en la Provincia en 2019. En aquella oportunidad, se puso como piso el 30% para la minoría, que se incorporaría en los puestos 4to, 8vo y 12vo.

En General Pueyrredon la interna la ganó la lista de Guillermo Montenegro con Nicolás Lauría como principal concejal y dado que los lugares deben ser intercalados entre hombres y mujeres, los puestos asignados para la minoría debieron ser ocupados por mujeres. Ello imposibilitó que Carlos Katz, quien había encabezado la lista de concejales de la UCR –que llevó a Vilma Baragiola para intendente-, integre la lista final, por lo que el lugar quedó para la segunda candidata, Marianela Romero, quien accedió a la banca y actualmente se desempeña como jefe del bloque radical.

Los otros efectos en Mar del Plata

Mientras se especula con que el Frente de Todos y Juntos cambien los nombres de sus frentes, el cierre de alianzas podría tener un impacto directo en las internas en Mar del Plata. En el caso de Juntos, la principal expectativa está en si el intendente Montenegro irá por un nuevo mandato, en un contexto donde la mayoría de los intendentes del Pro presionan para poder ir en las listas con los dos candidatos a gobernador y presidente, pese a las presiones de unos y otros para que tomen posición. Mientras que la definición general es que Larreta y Bullrich vayan con candidatos propios en todas las elecciones, trascendidos indican que esa situación tendría algunas excepciones, con Mar del Plata y Montenegro dentro de ellas. ¿Y que pasa si el jefe comunal desiste de competir? El reglamento electoral marcará las pautas en las que se daría la interna del Pro, donde incluso se podría sumar la UCR, como alerto en su momento Maximiliano Abad.

En el caso del Frente de Todos, la de este año puede ser la primera interna real que el peronismo afronte desde 2013, cuando se presentaron cinco listas. En 2015 primó la unidad en acuerdo con Pulti con el Frente Marplatense, mientras que en 2017 se registró una PASO, aunque con una gran disparidad: Marcos Gutiérrez arrasó con el 97% de los votos ante la lista corta con la que debió ir Aldo Albarracín. Ahora, la titular de Anses, Fernanda Raverta, buscará una nueva oportunidad luego de quedar cerca en 2019, en una PASO donde podría enfrentar a Rodolfo “Manino” Iriart, quien se anotó como candidato local de Scioli.

Pulti confirmó su candidatura a intendente, aunque aún no se sabe si con lista corta o integrando un frente. Foto: Prensa AM.

Para la situación de La Libertad Avanza, la presentación de alianzas no revista mayores novedades, ya que irá con lista única en todas las categorías, con Rolando Demaio como precandidato a intendente. La incógnita que se resolverá es qué sellos provinciales finalmente la integrarán.

En el caso de Acción Marplatense la situación sí ya es más significativa. El último sábado, el autodenominado “partido de la ciudad” oficializó la precandidatura de Pulti para la intendencia, pero no dio certezas sobre si lo hará con boleta corta o si se sumará a algún frente. ¿Aparecerá hoy a la medianoche la chapa de AM prendida a una alianza transitoria? Difícil. ¿Ello implica que irá en soledad? No necesariamente. Más allá de no integrar formalmente un frente, en términos prácticos los referentes de AM podrían participar en las PASO de un frente con candidatos propios. ¿El peronismo no kirchnerista que representa Schiaretti o el Frente de Todos son un posible horizonte? El partido vecinalista baraja distintas alternativas y se terminará de saber en los próximos días.

También puede ocurrir la inversa. De aquí el 24 de junio pueden deshacerse las alianzas o un partido abandonar una y finalmente presentarse en soledad, aunque ya no podrá armar un nuevo frente. En el plano de las especulaciones, así se podrían canalizar candidaturas en caso que haya una ruptura en el Frente de Todos o Juntos por el Cambio.