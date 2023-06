Contundente denuncia de La Joaqui tras alejarse de los escenarios

A poco más de una semana de anunciar que se baja momentáneamente de los escenarios por un estrés traumático, La Joaqui volvió a reaparecer en su red social con una fuerte denuncia.

"Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contendido que se publique allí será sin me consentimiento", publicó la cantante en una historia de Instagram, alertando a sus seguidores.

Así, en ese delicado contexto y en medio de rumores de que la cantante habría sido estafada por sus representantes, La Joaqui dejó en claro que no bajó los brazos y que nada la detendrá.

"No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago", expresó en un posteo que hizo en el feed de su red social, en la que se la ve renovada y lista para dar pelea.

La noticia generó revuelo e incluso llego al conocido programa de espectáculos Intrusos. Allí se discutió sobre la verdadera razón por la cual La Joaqui decidió frenar sus presentaciones en vivo.

En este sentido el periodista Pablo Layus afirmó que la cantante habría sido estafada por sus representantes. Según la información que le llegó, "no le estaban pagando lo que realmente le correspondía como artista".

"¿La están estafando?", preguntó Pampito y su compañero respondió: "Exactamente. Eso es lo que ella cree que ha sucedido".

El panelista agregó, que de acuerdo a la información que le llegó, la artista iniciaría con acciones legales contra las personas que la estafaron. "Esto la ha afectado mucho", explicó Layus, quien además agregó que La Joaqui estaría siendo representada o al menos asesorada por el actual manager de Alan Gómez.

En el mismo sentido, explicó que la razón por la cual decidió frenar su carrera tiene que ver con que si ella sigue facturando, el dinero seguirá yendo a sus representantes. Pablo dijo que "ella tiene un contrato con esas personas, un contrato desfavorable" y que podría tratarse de una situación muy parecida a la que vivió Paulo Londra.