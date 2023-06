Pedro Aznar: "La idea de una colección de canciones me sigue pareciendo atractiva"

Pedro Aznar vuelve a Mar del Plata para reencontrarse con su público en un show íntimo, en el que repasará clásicos de su amplia discografía y presentará en vivo su más reciente álbum, “El mundo no se hizo en dos días”.

Antes del show que dará el 18 de junio en el Teatro Radio City y que forma parte de una gira de presentación que abarca varias localidades a lo largo y ancho de la Argentina, y otras ciudades de América Latina, el reconocido artista habló con 0223.

A modo de adelanto, Aznar cuenta que el show será junto a su banda completa e intercalará temas de "El mundo no se hizo en dos días" con clásicos de toda su discografía. "Es un show que me tiene muy entusiasmado, es muy potente y hace un buen equilibrio entre el material nuevo y los temas de discos anteriores", dice.

-Este disco doble tiene canciones de géneros muy distintos que van contando una historia ¿Cómo hiciste para mantener una unidad dentro de esa diferencia?

-Este disco se empezó a gestar en 2018. De ese momento son "Mientras", "Corpoland", "En espejo" y, la que tal vez contenga algo premonitorio de lo que vendría en breve, "Dejando la tormenta atrás". Todo lo demás fue escrito entre 2020 y 2022.

Tomé aquel tiempo de parate forzado como un retiro creativo. Escribí y compuse mucho. Y soñé mucha música. De ahí proviene la mayor parte de este álbum. Por ejemplo, en "Polonaise", soñé la melodía, fui al piano y la anoté, y al ver que era un vals con aire de música del siglo XIX, se me ocurrió una historia de amor prohibido en un pueblo chico.

En el caso del tema que le da nombre al disco, surgió un ritmo y una armonía que me sugirieron una letra rapeada. Inmediatamente me puse a escribir y salió toda de un tirón, a modo de freestyle, como si la estuviera creando a medida que la decía sobre el ritmo.

Lo que más me marcó de los años de pandemia fue, desde luego, el aislamiento y la falta de contacto. De ahí que haya nacido una canción como "Un simple abrazo", con letra de Víctor Heredia, que habla de eso tan valioso que habíamos perdido en ese tiempo.

-Cada canción tuvo su génesis particular....

-Creo que "El mundo…" es uno de mis mejores discos, y marca un antes y un después, como lo hizo "Quebrado" en 2009. En ambos casos, son trabajos que no sólo profundizaron mi búsqueda, sino que aportaron elementos nuevos, sonoridades osadas y letras contundentes. Como en el reggaetón "No voy a cantarle a tu culo", un tema hecho con humor, que, a la vez, reflexiona sobre la insistencia de algunos autores de ese estilo en cosificar a la mujer y convertir el sexo en una mercancía. Lo más importante de la canción es que es sexoafirmativa, todo lo contrario a una crítica puritana. Y el mensaje más importante está en el estribillo: Todo tu ser (yo quiero) / Todo tu ser (yo pido) / Todo tu ser (yo espero).

-Hacer un disco, de por sí sin ir tirando adelantos en las redes y plataformas puede ser considerado un riesgo hoy en día. ¿Lo pensaste así?

-Hicimos adelantos de "Todo de mí" y "No voy a cantarle a tu culo". Sigo creyendo en el formato álbum, aunque hoy la música ya casi no se escuche en formato físico. La idea de una colección de canciones que narran historias conectadas entre sí me sigue pareciendo muy atractiva.

-¿Volverías a hacer un disco de colaboraciones?

-Sí, claro. Hice "Mudras, canciones de a dos" en 2003, y ya tengo un montón de material para el volumen 2.

-¿Cuáles son tus proyectos para lo que queda del año?

-Seguir presentando "El mundo no se hizo en dos días" en nuestro país y en Chile, Perú, Colombia, México y España. Y seguir componiendo para proyectos futuros.