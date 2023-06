Nicolás Lauría confirmó que será precandidato a intendente: "Tengo un plan que nos llevará hacia adelante"

El concejal y ex basquetbolista Nicolás Lauría oficializó el lanzamiento de su precandidatura a intendente de General Pueyrredon, a pocas horas de cerrar la inscrpción de alianzas para las próximas elecciones.

A través de una carta pública, el dirigente que ingresó al Concejo en 2019 como primer candidato en la lista que encabezó el intendente Guillermo Montenegro, resaltó las políticas que impulsó desde su banca, como el traslado de la denominada "Zona Roja" que marcó un antes y un después en la oferta y demanda de sexo en la vía pública para la ciudad.

Entre otras iniciativas que fueron aprobadas en el cuerpo deliberativo, el ex basquetbolista también destacó la creación de decks y food trucks, dos estructuras que permitieron sostener la actividad gastronómica en tiempos de pandemia de coronavirus.

En otro tramo de la carta, Lauría, dirigente que representa al partido vecinal Creciendo Juntos, también aseguró que nunca votó a favor de aumentar la tarifa del transporte público de pasajeros "que tanto daño hace al bolsillo de todos".

"He vivido en esta ciudad toda mi vida y como muchos de ustedes he evidenciado los altos y bajos por los que pasó nuestra querida Mar del Plata. Soy un candidato diferente, un político diferente. Vengo desde un lugar que nada tiene que ver con los malos manejos o intereses propios. Me he involucrado en la política para cambiar la realidad de la ciudad y he trabajado en estos tres años y medio dentro del Concejo Deliberante pensando siempre en los vecinos, tocando temas que nunca se habían tratado en la política, como la Zona Roja", puso de relieve.

"Hoy me presento para mostrarles que tengo un plan para nuestra ciudad. Un plan que nos llevará hacia adelante y nos permitirá crecer como comunidad que se centra en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Mar del Plata y Batán", confió Lauría.

"Quiero mejorar la infraestructura, aumentar la seguridad, fomentar el empleo, el turismo y el deporte. Lograré esto trabajando codo a codo con los mejores hombres y mujeres habitantes que quieran sumarse a este camino. Quiero que todos ustedes tengan voz y participen en este proceso", enfatizó.

El precandidato a intendente llamó a trabajar para convertir a Mar del Plata y Batán en "una ciudad modelo, una referencia para el país y el mundo". "¡Luchemos juntos por una Mar del Plata próspera, inclusiva y llena de oportunidades para todos!. Sé que trabajando podemos hacer que nuestra ciudad prospere, crezca y sea la ciudad que todos queremos y merecemos. Estoy convencido de que Mar del Plata tiene un futuro brillante por delante. Juntos, podemos lograrlo. No puedo hacerlo solo, necesito su apoyo", completó.