Crean una mesa de trabajo para evitar que desaparezcan las lanchitas amarillas

Las lanchitas amarillas son, desde hace décadas parte de la postal del puerto de Mar del Plata. En su época de oro llegaron a ser 280 las embarcaciones que atracaban en la banquina de los pescadores y, actualmente solo quedan operativas 13 embarcaciones. Este viernes, en vistas de la situación se creó en el Honorable Concejo Deliberante una mesa de trabajo “para evitar que las lanchitas desaparezcan”.

En diálogo con 0223, el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone explicó que la creación de esta mesa “es sumamente importante”, ya que evaluó que “si seguimos asi se vana extinguir las lanchitas que son un emblema de la ciudad”, dijo.

Según detalló el edil, la mesa de trabajo está integrada por “todos los actores del sector que tienen que resolver el problema de las lanchitas amarillas” que radica principalmente en la falta de plazas de pesca.

“No son solo una postal, hay generaciones de marplatenses que han trabajado históricamente en las lanchitas”, señaló Taccone al tiempo que detalló que de las 280 embarcaciones que supieron llenar de color el puerto marplatense, actualmente quedan 13. “Estamos a tiempo de evitar que las lanchitas desaparezcan”, señaló.

Por su parte, Esteban Pennisi, patrón de la lanchita “Siempre Graciosa”, aseguró que la creación de la Mesa de Trabajo - que se reunirá todos los viernes- es un avance, aunque resaltó que el problema principal radica en “la falta de plazas de magrú”

“Tenemos pocos recursos. los barcos van a pescar langostino y cuando vuelven salen a llenar las plazas de magrú, llenan la plaza y nosotros nos quedamos con las escamas nos tendrian que dejar un cupo para que trabajemos”, explicó el hombre.

Por su parte, Carlos Greco, marinero de la embarcación y pescador que se dedica al tema desde hace seis décadas, indicó que “hace 60 años el puerto era un jardín lleno de flores. Todo el mundo venía, comía en el puerto, vendíamos en la banquina. Había 280 embarcaciones hoy somos 13 porque el Cristo rey ya se fue el año pasado”, lamentó.

“Ella te mira, pero no te habla, pero te esta mirando. No queremos que las desarmen mas, no queremos que desaparezcan”lamentó Greco al tiempo que se preguntó “¿a qué va a ir al puerto la gente cuando desaparezcan las lanchas? ¿si no están las lanchitas y no están los lobos que te piden comida, a que van a ir?”, cerró.