La decisión de Boca luego de la condena a Sebastián Villa

El delantero colombiano Sebastián Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por ejercer violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés, el 27 de abril de 2020 en una casa de la localidad bonaerense de Canning. La lectura del fallo se conoció pasadas las 13.15 en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora. El futbolista de Boca Juniors no irá a prisión, al ser un delito excarcelable., pero el club "Xeneize" ya tomó una decisión con el futuro del atacante.

Si bien no habrá un comunicado oficial por el momento, ya que la sentencia no se encuentra firme y restan las instancias de apelación, lo cierto es que Sebastián Villa no jugará más en Boca. Anoche, en la derrota ante Arsenal en Sarandí (1 a 0), jugó su último compromiso luego de cinco temporadas.

El entrenador Jorge Almirón no lo citará para el compromiso del martes ante Colo Colo de Chile, trascendental en la clasificación de la Copa Libertadores. Como se preveía, deportivamente Boca pierde a uno de sus jugadores más determinantes, pero a la vez más resistidos por el hincha.