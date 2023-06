3 días: nombres, estrategias e incógnitas en otro cierre de listas frenético

Guillermo Montenegro eligió las redes sociales para develar, una semana antes del cierre de listas, el misterio sobre su futuro: se postulará en busca de cuatro años más al frente de la Intendencia. Lo hizo dos días después de que Fernanda Raverta y Gustavo Pulti oficializaran su acuerdo para competir juntos en las próximas elecciones. Así, luego de las especulaciones más variadas, el tablero electoral ya tiene a sus jugadores principales. Aunque todavía faltan acomodar algunas piezas.

Por lo bajo, Montenegro iba dando pistas de su destino. En charlas privadas, cuestionaba la interna feroz que desataron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. No sólo por la disputa por quién será el candidato a presidente de Juntos, sino –y especialmente- porque trasladaron esa interna a la provincia y a cada uno de los 135 distritos.

El intendente está convencido de que esa interna puede llevar a Juntos a perder la provincia de Buenos Aires ante Axel Kicillof. Y comparte ese análisis con el radical Maximiliano Abad, su principal socio político desde que llegó a la intendencia en 2019. “Nosotros gobernamos como una coalición todos estos años. Y siempre dijimos que ese era el camino”, remarcaron desde su entorno.

Fuentes cercanas al intendente contaron que Montenegro les repitió su hipótesis a Bullrich y a Larreta durante sus visitas a la ciudad. A ambos, también, les dijo que él no se pronunciaría a favor de ninguno y mantendría una dificultosa equidistancia. No pudo convencerlos de impulsar un candidato a gobernador de unidad, aunque logró que los dos aspirantes a la presidencia de Juntos le garanticen que no tendrá Paso en Mar del Plata: Montenegro irá en la lista de los dos precandidatos presidenciales.

El jefe comunal también se ocupó de disipar algunos rumores más vinculados a lo personal. “Cualquiera sea la decisión que tome, voy a vivir en Mar del Plata. El otro día estuvimos en Buenos Aires con Euge (su esposa) y ella misma me dijo: ‘De Mar del Plata no nos vamos más’”, contó en una actividad días antes de confirmar su candidatura. Sin precisarlo, Montenegro respondió así a las versiones que indicaban que su familia pretendía volverse a Capital.

El lanzamiento del intendente cosechó el apoyo de halcones y palomas por igual: lo felicitaron Bullrich, Larreta, Diego Santilli y Néstor Grindetti, entre otros. Y no fue un dato menor para el equipo del intendente: fue la señal que necesitaban para ratificar que la campaña será en la misma sintonía.

“No vamos a inclinar la balanza para ninguno de los candidatos de Juntos. Nuestro rival es el kirchnerismo, especialmente ahora que se juntaron todos”, marcó este miércoles un alto dirigente de Juntos en la ciudad.

Surge, inevitablemente, una incógnita: la equidistancia es fácil a nivel local, donde habrá lista de unidad, pero qué pasará en las listas seccionales dónde Juntos tendrá dos listas y es de esperar que Montenegro pida lugares para gente de su confianza. “Igual: vamos a impulsar a Johana Pannebianco para la lista de Bullirch y a Emiliano Giri para la de Larreta”, resumió.

Pannebianco, actual diputada, se referencia en la exgobernadora María Eugenia Vidal y en la provincia con Cristian Ritondo, que selló un acuerdo con la presidenta del Pro. La lista de diputados por la Quinta sección seguramente estará encabezada por un dirigente radical elegido por Maxi Abad.

Giri, presidente del Pro en Mar del Plata, trabaja desde hace un año en la candidatura del jefe de Gobierno porteño. Ambos tienen estrecho lazo con el intendente. Montenegro, así, pondrá un huevo en cada canasta.

Luego resta definir la lista de concejales, donde ya hay charlas entre los equipos de Montenegro y Abad, fundamentalmente, aunque en la mesa también se sienta la Coalición Cívica.

El jefe comunal buscará mantener el mismo espíritu para la elección del primer candidato. El nombre aún no está confirmado, aunque hay algunos indicios: “Es del Pro, muy ligado a (Alejandro) Rabinovich y con el perfil equidistante que nosotros proponemos”, deslizó una fuente del espacio.

En el resto de los lugares habrá dos radicales (seguramente renovará su banca Marianela Romero) y un representante de Elisa Carrió. También suena el nombre de dos mujeres que responden a Montenegro (una con ingreso casi seguro) para conformar la lista oficialista.

La incógnita que persiste en el mundo de Juntos es qué rol ocupará Abad, luego de que Bullrich eligiera como su compañero de fórmula a Luis Petri. El máximo referente de la UCR bonaerense peleó hasta el final, pero en el mano a mano entre Ernesto Sanz y Alfredo Cornejo se impuso este último. Algunos ahora le auguran a Abad destino en el Senado nacional.

Viernes de definiciones en Encuentro Marplatense

“Encuentro Marplatense” busca cumplir al pie de la letra lo que plantearon Fernanda Raverta y Gustavo Pulti cuando anunciaron el acuerdo electoral: más allá de los nombres, ambos equipos de campaña trabajarán en acuerdos programáticos. Ya dejaron trascender dos reuniones encabezadas por Pablo Obeid (Frente de Todos) y Eva Ayala (AM), los responsables de los equipos técnicos.

Hay un dato que todavía no se reveló: quién de los dos será el candidato a intendente. La balanza parece inclinarse hacia Raverta, que le ofreció a Pulti la posibilidad de dirimirlo en una Paso. Pero a ambos les parece poco conveniente. Pero desde ambos sectores aseguran que nada está definido.

El viernes habrá un encuentro con una importante cantidad de dirigentes (espera reunir cerca de 400 personas) para darle un cierre a esta semana de trabajo conjunto. Se espera que en esa jornada se conozca la primera definición: cuál de los dos será el candidato a intendente.

A partir de allí, comenzará a definirse la lista seccional y la de concejales. La tarea de dejar contentos a todos los sectores no será sencilla: al nuevo socio, se le suman otras patas importantes en Encuentro Marplatense, como el massismo, las centrales obreras y la tropa propia de la directora de Anses.

Mientras ese armado avanza en definiciones, el director del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart denuncia que quieren proscribirlo, algo que negó rotundamente el senador Pablo Obeid. “Manino y todos los marplatenses tienen las puertas abiertas”, señaló.

Iriart, que busca convertirse en el candidato a intendente de la lista de Daniel Scioli, planteó su desacuerdo con la posibilidad de competir en la interna con el nombre de Encuentro Marplatense, tal como se acordaron las autoridades del frente en el acta constitutiva del espacio. Mar del Plata es el único distrito de la provincia que llevará una boleta con ese nombre y no con el de Unión por la Patria, por lo que cualquier lista que se inscriba para competir en la Paso debe llevar ese nombre.

“Los nuevos socios Raverta y Pulti no quieren que participemos, aunque manden por los medios a decir lo contrario. Las puertas no están abiertas como les quieren hacer creer a la sociedad”, cuestionó Iriart en una carta abierta difundida en las últimas horas.

“Los gobernadores no quieren que haya Paso, los intendentes no quieren que haya Paso y está claro que la mayoría de los partidos que integran Unión por la Patria tampoco y por eso Scioli, Tolosa Paz y Manino no pueden juntar los avales”, replicaron cerca de Raverta. ¿Cómo terminará la novela? Aún es una incógnita.

Los otros espacios también trabajan a contrarreloj para definir sus listas. Hay especial atención por el cierre de la Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei, que aunque muchos lo den en caída en las últimas encuestas todavía mantiene una alta intención de voto. Alejandro Carrancio, que se convirtió en el principal armador del espacio en la Quinta Sección Electoral, acumula fichas para encabezar la lista seccional. En el tramo local, la candidatura del economista Rolando Demaio para intendente es inamovible y por estas horas se trabaja en la confección de la nómina de concejales.

La izquierda, en tanto, volverá a tener a Alejandro Martínez como precandidato a intendente, mientras que el actual concejal Nicolás Lauría anunció su precandidatura con el objetivo de ocupar el lugar del vecinalismo que dejó vacante Acción Marplatense.

Quedan 72 horas para conocer todos los nombres que animarán la contienda electoral en tiempos complejos: a ningún dirigente le escapa que el principal desafío es vencer la apatía social.