YPF alertó sobre la necesidad de preparar a los proveedores locales para acompañar el proyecto off shore

El impacto económico que tendrá en Mar del Plata el desarrollo del proyecto de exploración y explotación off shore de hidrocarburos en la Cuenta Argentina Norte, a unos 300 km de la costa local, es uno de los grandes interrogantes que se abren tras la habilitación judicial del Proyecto Argerich y a la espera del inicio de la prospección sísmica para determinar su potencial. La pregunta sobrevoló en la jornada inaugural del primer Encuentro Productivo Bonaerense que se desarrolla en la ciudad, donde desde YPF advirtieron sobre la necesidad de ir moldeando a las empresas locales para que se inserten como proveedoras.

“Este proceso puede permitir el desarrollo de las economías locales, pero debemos estar atentos porque en otros proyectos grandes fallamos, no siempre hemos logrado transformar en valor ese flujo de caja”, advirtió Néstor Bolatti, director de Exploración Offshore de la empresa petrolera estatal, quien junto a Equinor y Shell llevará adelante el proyecto costa afuera.

En el marco de la mesa “Vías navegables, desarrollo y soberanía”, el directivo planteó que es imperioso comenzar a diseñar en el ahora un plan integral para acompañar la especialización del entramado productivo local a la demanda que la industria offshore demandará, para de ese modo “transformar el proceso en desarrollo económico y no quedarse solo con las regalías”. La pretensión también alcanza a la formación de mano de obra calificada, ante la demanda de especializaciones de recursos humanos con los que hoy no cuenta Mar del Plata.

A su vez, Bolatti volvió a ponderar el potencial del proyecto que se desarrollará frente a la costa marplatense, con epicentro en el bloque CAN-100. “Hablamos de un volumen similar a Vaca Muerta. Es una situación que cambia la ecuación de la Argentina. El mar es el futuro”. “La previsión es de unos 200 mil barriles por día, que es lo que hoy genera todo YPF”, lo cuantificó en una de las charlas temáticas que abrieron el congreso organizado por los ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y de Desarrollo Agrario.

Bolatti, a la izquierda de Taiana, uno de los expositores sobre el proyecto costa afuera. Foto: @JorgeTaiana

En esa línea, el director de YPF planteó que “tenemos evidencias pero no certezas, y ésa es la clave que trataremos de dilucidar próximamente” respecto a la magnitud de los posibles hallazgos de hidrocarburos a 2.400 metros por debajo del lecho submarino. Allí se refirió a los recientes hallazgos en las costas de Namibia y Sudáfrica realizados por Shell y Total. “Los descubrimientos en África son alentadores”, aseguró, donde dio cuenta que dichas acumulaciones se formaron hace unos 120 millones de años, cuando la costa de Namibia estaba a solo 300 km de la costa bonaerense.

De la mesa también participaron el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la secretaria de Gestión de Transporte de Nación, Jimena López; el titular de la Unidad Ejecutora del Canal Magdalena, Hernán Orduna; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; y el subsecretario de Energía de la Provincia, Gastón Ghioni, quien se enfocó en la necesidad de vincular los resultados económicos con el proceso de transición hacia las energías renovables.

“No hay una contradicción entre transición energética y la explotación de recursos no renovables, con los recursos se debe financiar el transporte eléctrico y la infraestructura de las nuevas energías”, trazó como desafío. El planteo sobre la necesidad de impulsar un desarrollo económico regional también fue valorado por Ghioni: “no nos tenemos que limitar a pelearnos por las regalías, esto no debe ser algo meramente extractivista, donde no salir del esquema de primarización de la economía. Lo que queremos discutir es qué tipo de país y Provincia queremos llevar adelante”.